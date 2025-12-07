早慶上智出身と聞いて驚いたお笑い芸人ランキング！ にゃんこスター・アンゴラ村長を抑えた1位は？
日本の難関私立大学である早稲田大学・慶應義塾大学・上智大学。政財界をはじめ、お笑い芸人や人気俳優、国民的スポーツ選手など、多方面で活躍する著名な卒業生を輩出しています。
All About ニュース編集部は、2025年11月10〜11日の期間、全国の10〜70代の男女300人を対象に、「高学歴の芸人」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、「早慶上智出身と聞いて驚いたお笑い芸人」ランキングを発表します。
※選択肢には中退者を含んでいます
2位は、早稲田大学文学部出身のお笑いコンビ「にゃんこスター」のアンゴラ村長さん。数々のプロ芸人を輩出していることで有名な早稲田大学の名門お笑いサークル「早稲田大学お笑い工房LUDO」に所属し、在学中にデビューを果たします。卒業後は、就職したIT企業での仕事とお笑いの活動を両立してきました。
2017年の「キングオブコント」で準優勝を獲得し、“縄跳びネタ”で一躍脚光を浴びたほか、その後はエッセイスト、コメンテーターとしても活躍。2024年発売のデジタル写真集と今年発売の紙媒体での写真集が異例のヒットとなり、さまざまな分野で注目を集めています。
回答者からは、「芸風が緩い感じで好きですが、高学歴とは思いませんでした」（40代女性／埼玉県）、「写真集発売で知りました」（30代女性／東京都）、「若い頃からお笑いをしていたイメージがあるので、そもそもレベルの高い大学に通っていたことに驚いた」（30代女性／三重県）、「芸風と早慶のイメージがかけ離れており、かつあまり早慶出身なことが話題になっていなかったため」（30代男性／神奈川県）などの声がありました。
早稲田大学人間科学部出身のピン芸人、ひょっこりはんさん。在学中はお笑いサークル「早稲田大学お笑い工房LUDO」に所属し、「にゃんこスター」アンゴラ村長さんの先輩にあたります。大学卒業後に吉本総合芸能学院（NSC）に入学し、個性的な外見と「はい、ひょっこりはん！」とひょっこり登場するネタが子どもたちを中心に大ブレーク。
現在は、子どもたち向けの活動のほか、俳優としてドラマに出演、2024年からは舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』の主要キャスト、ロン・ウィーズリー役を担当するなど、舞台俳優としても活躍しています。
回答者からは、「シンプルなギャグキャラクターからは高学歴とは想像できなかったから」（30代女性／東京都）、「学歴からは想像出来ない芸風だからです」（30代男性／埼玉県）、「芸風と早稲田の組み合わせの意外性の高さ」（30代女性／神奈川県）、「大学生時代を想像できなくて驚いたから」（30代女性／石川県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)
