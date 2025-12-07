1983年に発売されたファミリーコンピュータは、今でこそ『スーパーマリオブラザーズ』や『ゼルダの伝説』を生んだ名機として知られているが、発売当初の1年間はまだそうした“大作”は存在していなかった。

【写真】ファミコンブームの起爆剤に…41年前に発売された“伝説”のシューティングゲーム

では40年前、ファミコンキッズはどんなゲームに熱中していたのか。当時のラインナップを振り返ると、忘れられた名作たちが家庭用ゲーム文化の基盤を静かに築いていた事実が浮かび上がる。

“競技系”が人気だった1年目のファミコン

ファミコンは家庭用ゲーム市場を一気に押し上げた存在であるが、発売当初のラインナップは『ドンキーコング』『ドンキーコングJR.』『ポパイ』の3本のみ。現代の新型ゲーム機の発売時に複数の大作が並ぶ状況とは大きく異なっていた。

「この3本は当時の大人気アーケード作品で、ゲームセンターでプレイするしかなかったタイトルを家で好きなだけ遊べるようになったことは、子どもたちにとって強烈な魅力でした。デパートの“試遊台”には人が集まり、順番待ちが当たり前となるほどで、ファミコンのポテンシャルを広く示す光景が各地で見られました」（ゲームライター、以下同）

発売から1年目のタイトルを振り返ると、特に存在感を放っていたのは「競技系」と呼ばれるジャンル。人数を揃えなければ遊べない競技をコンピュータ相手に楽しめる利便性は、子どもにも大人にも受け入れられた。

「『五目ならべ 連珠』や『麻雀』から始まり、『ベースボール』『テニス』『ピンボール』など、実在の競技をテーマにしたゲームが次々に発表され、2人対戦が可能なものも多かったことから友人同士の遊びとして人気を集めました。当時はリアルな麻雀や野球の人気が非常に高く、『麻雀』や『ベースボール』などは父親世代にも浸透。

“父親が自分で遊ぶために買ってきて家にファミコンが導入された”というケースも珍しくありませんでした。他にも『ワイルドガンマン』『ダックハント』『ホーガンズアレイ』など光線銃シリーズも家庭用ゲームとしては極めて斬新で、西部劇さながらの早撃ちを体験できる刺激的な内容でした」

とはいえ、1年目に発売されたソフトは20本にも満たず、子どもたちは1本のソフトを繰り返し遊び、遊び方を工夫しながら楽しんでいた。そんな状況を敏感に察知した他社メーカーは、1984年後半から続々とファミコン市場に参入する。

『ゼビウス』は一大ニュースに

ハドソンの『ロードランナー』、ナムコの『パックマン』『ギャラクシアン』などアーケードの人気作が登場し、特に1984年の縦スクロールシューティングゲームの『ゼビウス』はアーケード版が大ヒットしたため家庭用に移植されたこと自体が大きなニュースに。

1985年にはジャレコ、タイトー、コナミ、アイレム、エニックスなど多くのメーカーが本格参入し、ついに同年9月13日、『スーパーマリオブラザーズ』が発売。ここからファミコンは国民的ゲーム機として不動の地位を確立していった。

「振り返れば、当時の子どもたちを熱狂させたゲームは、今では語られる機会の少ないタイトルばかりです。しかし、これらの“忘れられた名作”こそが、家庭用ゲーム文化の基礎をつくり、のちの大ブームを呼び込む原動力となったと言えると思います。

ファミコン1年目は少ないラインナップながらも確かな熱気を持ち、ゲームが家庭に根付いていくまさに“夜明け”とも言える年でした」（サブカルライター蒼影コウ氏）

あの時のファミコンキッズの熱中が、40年後、2兆円を超える令和のゲーム市場を生み出す原点となったのだ。