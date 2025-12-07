受験や習い事をやめたいと言われたとき、親はどうすべきか。スクールカウンセラーとして3万人の親子に寄り添ってきた普川くみ子さんの著書『10代の子どもの心の守りかた』（実務教育出版）より、子どもの決断への対応方法を紹介する――。

■「石の上にも三年」と言うけれど…

習いごとや受験など、子どもが取り組んでいるあらゆることにおいて、子どもが「やめたい」と感じているなら、私は「やめても問題ない」と思っています。

「石の上にも三年」「七転び八起き」と言われるように、日本語には継続の価値を重んじる言葉が多くあります。日本のように集団の調和を重んじる文化では、途中で物事をやめることは「周囲に迷惑をかける」「責任を放棄している」と受け取られやすく、自然とやめることへの抵抗感が強くなるのかもしれません。

同時に、日本は欧米に比べ「途中でやめる」「失敗する」ことに対する否定的な価値観が根強いように思います。とくに教育の現場では、「失敗から学ぶ」「方向転換も成長の証」といった考え方が、まだ十分に受け入れられていない印象があります。

私がこれまで相談を受けてきた親御さんからも、「やり遂げること」に価値を置くお話を多く伺ってきました。

「せっかく入った部活なんだから、三年間は続けさせたい」

「自分で『中学受験したい』と言ったから塾に入れたのに、まったく勉強しない」

などとおっしゃる様子を見ると、親としては「途中で投げ出すなんて根性がない」「自分に負けている」といった気持ちになるのでしょう。

ご自身がそうした価値観の中で育ち、努力の末に成功体験を得たからこそ、子どもにも「やり遂げる力」を身につけてほしいと願うのだと思います。

しかし、その「やり遂げる力」は、本当に子どもを幸せにするのでしょうか。

■「やり遂げること＝正解」ではない時代へ

一般的に、すぐに仕事を辞めて転職を繰り返すことは、あまり良くないこととされます。

しかしその一方で、自分に合わない環境で我慢を重ね、ストレスをためて体調を崩し、結果として社会復帰に時間を要する人もいることも事実です。

それが本当にやりたいことなら、我慢にも意味はあるでしょう。しかし、実際にやってみた結果、「自分には合わない」「想像していたものと違う」と気づいたとき、潔く進路を変えることは、決して後ろ向きな選択ではありません。

むしろ自分自身を守り、貴重な10代の時間を有効に使うためにも、違和感や理不尽さを感じたときには、その場に耐える力よりも「別の道を選ぶ柔軟さ」のほうが大切です。

■無理しないほうが充実した人生が送れる

ある高校生の話です。

彼は小学生の頃から地域のバレーボールチームに所属していましたが、次第にバレーボールへの熱意が薄れていくのを感じるようになりました。

それでも、高校はバレーボールの推薦で進学していたため辞めるわけにはいかないという思いと、親やチームメイトの期待に応えなければならないというプレッシャーから、「辞めたら周囲にどう思われるだろう」と心配し、無理に続けていました。

しかし、ある日その生徒は思い切ってコーチに「バレーボールを辞めたい」と伝えました。親も最初は戸惑ったものの理解してくれ、その後は勉強に集中できたおかげで、自分が学びたかった大学に進むことができました。

無理に続けることよりも、自分の気持ちに正直に向き合うことで、結果としてより充実した学生生活を送ることができたのです。

長いようで短いのが人生です。その貴重な時間を、周囲の期待や人目を気にしながら、「合わない」「つらい」「逃げ出したい」と思う場所で過ごすことに、本当に意味があるのでしょうか。私は、そうは思いません。

■「やめる経験」が挑戦する勇気を与える

「置かれた場所で咲きなさい」という言葉があります。

この言葉は、どんな環境でも最善を尽くし、その環境に順応する努力を惜しまないことの大切さを教えてくれます。

ただ、私はその考え方には全面的には賛成しかねます。

たしかに、どんな場所でも最善を尽くすことは大切ですが、それが「無理をしてでも続けなければならない」という圧力に変わってしまうと、逆に自分を犠牲にしてしまうことになりかねません。

「一度決めたら、やり直さない方がいい」

「始めたからには、やめてはいけない」

そんな思い込みは、子どもたちから挑戦する勇気を奪い、前に進む一歩をためらわせます。

だからこそ私は子どもたちに、

「いつでもやめていいよ」

「物事は何度でもやり直せるんだよ」

と伝え続けてきました。

そう思えたほうがきっと、失敗を恐れずにのびのびと挑戦でき、気負いすぎることなくトライ＆エラーを重ねることができるはずです。

■親の限界も伝えよう

ただし、習いごとや受験にはお金がかかることも事実です。

普川くみ子『10代の子どもの心の守りかた』（実務教育出版）

無制限に挑戦したりやめたりするのは、現実的に難しいでしょう。だからこそ、まずは親子での対話が大切です。

「何でも応援するって言ったのに」というトラブルを避けるためにも、12歳をすぎた頃から、少しずつお金の話をしていくのも大切です。高校生くらいになれば、家庭の経済状況もある程度は理解できます。

たとえば、「あなたがやりたいことは全力で応援する。ただ、それがお金のかかることなら、本当に興味のあることかどうか、自分でもよく考えてみてね」と伝えたり、「まずは体験から始めて、続けられそうか判断しようか」といったやりとりも有効です。

そして、子どもが「やっぱりやめたい」と言ってきたときには、「続けるって言ったのに」などと責めるのではなく、「やってみたからこそ分かったんだね」などと、ポジティブな言葉で子どもの経験を“学び”に変えてあげてほしいのです。

そうした経験を重ねることで、子どもたちは「人生にはたくさんの選択肢があるんだ」「何度でもやり直しができるんだ」ということを、実感として学んでいくのです。

普川 くみ子（ふかわ・くみこ）

公認心理師・臨床心理士

東京生まれ。1995年の制度導入の翌年から第一線に立ち続けるスクールカウンセラー。30年間で小中高計12校、のべ3万人以上の児童・生徒・保護者・家族に寄り添い、問題解決に導いてきた、生徒・児童心理のプロフェッショナル。カウンセリング以外にも、親・教員・警察・病院・児童相談所・AIなどと連携した新しい生徒救済システム作りに携わるなど、いま学校教育界でもっとも注目されているカウンセラー。横浜創英中学・高等学校のほか、岡田武史氏が学園長を務める愛媛・FC今治高等学校里山校（FCI）、神野元基氏が理事長・校長を務める佐賀・東明館中学校・高等学校のスクールカウンセラーも務める。

（公認心理師・臨床心理士 普川 くみ子）