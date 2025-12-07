若者は「社会の一員」という意識が希薄…「夢も希望もないのに飯だけはウマい」社会がもたらした絶望的な状況

前編記事『「怒っている」のではなく「諦めている」…Z世代が上の世代に抱いている「意外な価値観」』より続く。

大切にしたいのは周りの人たち

社会を変える方向に注力するのではなく、個人がどう生き残るかの生存戦略に専念するーそう考えるZ世代は、「日本社会の一員」という意識すら希薄なのかもしれない。24歳の映画監督・木村ナイマ氏はこう吐露する。

「私の実感では、日本社会を変えようとしている若者なんてほとんどいません。特に権力を持つ側への憧れは一切ない。私自身、それに共感する部分はあります。彼らが大切にしたいのは、友人とか、日頃お世話になっている人とか、顔が見える範囲の人たちなんです。

社会に無関心ということではなく、力を持った大人が私たち若者に対して優しかったことなんて一度もなかったんだから、私たちも彼らが中心にいる社会に対して関心を持って優しく振る舞ったりする必要はないと思ってしまう。

さらに尖った考えを持つ人は、『社会に優しくされたことがないんだから、社会を裏切ってもいいじゃないか』となっている。いま流行っている転売ヤーや闇バイトに加担する人たちの根底には、そうした気持ちがあるんじゃないでしょうか」

2040年の日本が抱える最大の問題は、いまの若者たちが絶望したまま社会の中心を担う40代になってしまうことかもしれない。

『ABEMA Prime』などの情報番組に出演する実業家の岸谷蘭丸氏は、そんな未来に懸念を抱いているという。

「正直に言えば、自分の周りにいる同世代もなんとなく『いまの幸せ』に満足していて、社会にインパクトを与えたいという人がほとんどいないと感じています。

いまの日本は確実に貧しくなっている一方で、快楽自体は得やすいんですよ。一つ例を挙げれば、とにかく日本のメシはうますぎる。物価高とも言われますが、800円も出せばコンビニで味を改善し尽くした弁当が食べられるし、美味しいラーメンも食べられる。満腹になってぐっすり眠れば、それだけで小さな幸せを感じられてしまう。これから長く続くだろう不幸を、目の前の小さな幸せで誤魔化していると感じます。

さすがにこれでいいのか、この状況ではマズいんじゃないかとは思っていますよ」

「上の世代への怒りもない」と言うけれど

ならば自分自身が社会のロールモデルになれば、同世代も何か動き出すのではないかーそう考える岸谷氏は、'32年の東京都知事選への出馬を目指していると明かす。

「昔より社会を変えづらくなったことは事実ですが、一つだけ、以前よりも自分たちにアドバンテージがあると感じることがあります。それは、政治家になることです。

いま若者たちの間で政治がちょっとしたブームになっていて、各地で若い政治家が増えています。

日本のような高齢化社会では若いということ自体が価値を持つので、立候補すればそもそも支持を得やすいということに加え、組織に頼らずともSNSを駆使すれば当選できることが証明されようとしている。

僕は都知事になって、若い人にも社会を変える道があるという可能性を示したいんです。以前、ネットで批判されていましたが、たとえば『子供がいる親は2票投票できるようにしよう』といったドラスティックな提案は個人的に好きです。もちろん反感を買うでしょうが、すべてが下降線をたどる世界では、それぐらい大胆な変革を敢えてしていかないと、若者たちが社会を変えることなんてできません。

僕は人よりも裕福な家庭に生まれてきた自覚があります。いまの時代、欲とおカネの両方を持っていないと、なかなか大きなことはできない。だから自分が変革のロールモデルになって、ちょっとでも欲のある若者を引き上げたい。あるいは、せめて『自分たちも欲を持ってもいいんだ』と思わせたい」

彼ら自身は「上の世代を責めるつもりはない」と言うが、2040年に対するZ世代の本音を聞いて、少なくとも「怒りより諦め」が先に来るような時代にしてしまった責任ぐらいは感じるべきではないか。

「週刊現代」2025年12月8日号より

【もっと読む】「怒っている」のではなく「諦めている」…Z世代が上の世代に抱いている「意外な価値観」