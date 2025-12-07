ロイズの“かがみもち”チョコが可愛い♡割って楽しむ新作スイーツ

北海道の人気ブランド・ロイズから、お正月気分を華やかに彩る「ホローチョコ[かがみもち]」が数量限定で登場♡ホワイトチョコレートで作られたかがみもちの中には、紅白カラーのアーモンドチョコが入った遊び心たっぷりの一品です。直営店10店舗のみで販売され、付属の台紙を組み立てれば「三方」や「四方紅」と一緒に飾れる楽しさも♪鏡開きの日に割って食べる、新しいお正月の楽しみが広がります。

割って楽しい♡かがみもち型チョコ

ロイズの「ホローチョコ[かがみもち]」は、ホワイトチョコレートで作られた可愛らしいかがみもち型スイーツ。

鏡開きの日にチョコを割ると、中から「いちごベリー」と「ホワイト」の紅白アーモンドチョコがコロコロと姿を見せます。

付属の台紙を組み立てると「三方」や「四方紅」などの飾りとセットに♡食べるだけでなく、飾って楽しめるところも魅力です。数量限定のため、気になる方は早めのチェックが◎。

直営店のみの限定販売で特別感UP

この商品はロイズ直営店10店舗限定販売で、通信販売には対応していない特別仕様。価格は税込2,538円（本体価格2,350円）で、内容量は1個。

取り扱いは東苗穂店、札幌大丸店、厚別西店、あいの里公園店、屯田公園店、西宮の沢店、ロイズタウン工場直売店、上江別店、新千歳空港店、ロイズチョコレートワールドの10店舗です。

なくなり次第終了となるため、限定感たっぷりのスイーツを手に入れたい方はお早めに♪

新年の食卓にロイズの甘い楽しみを♡

ロイズならではの遊び心と上質な味わいが詰まった「ホローチョコ[かがみもち]」。

ホワイトチョコでできたかがみもちの中に紅白アーモンドチョコが潜む、季節感あふれる限定スイーツです。

税込2,538円の特別感ある一品は、飾って可愛い、割って楽しい、お正月の新しい楽しみ方を届けてくれます♡直営店でしか手に入らないので、気になる方はぜひ足を運んでみてください♪