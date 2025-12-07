桂川有人は36位、星野陸也45位に後退 ノルウェーの27歳が5打リードで最終日へ
＜ネッドバンクチャレンジ 3日目◇6日◇ゲイリー・プレーヤーCC（南アフリカ）◇7449ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーは同日程で2大会が行われており、南アフリカ大会には桂川有人と星野陸也が出場している。
〈写真〉松山英樹の最新スイング クラブを高く上げて飛距離アップしている!?
第3ラウンドが終了。桂川は2バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「76」と落とし、トータル1オーバー・36位タイに後退。星野も2バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「75」としてトータル3オーバー・45位タイに順位を下げた。ツアー1勝の27歳、クリストファー・レイタン（ノルウェー）がトータル17アンダーで、後続に5打リードの単独首位。トータル12アンダー・2位に地元出身のヤイデン・トレイ・シェパーがつけている。トータル10アンダー・3位タイにはクリスティアン・ベゾイデンハウト（南アフリカ）とダン・ブラッドベリー（イングランド）が並んでいる。日本ツアー8勝、欧州2勝で南アフリカ出身のショーン・ノリスはトータル7アンダー・10位タイで最終日に入る。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネッドバンクチャレンジ 3日目の結果
松山英樹は？ タイガー主宰大会のリーダーボード
シード喪失者がQTで明暗 川崎春花、尾関彩美悠らが突破「開幕戦から飛ばしたい」
石川遼7位、杉浦悠太9位で米ツアー最終予選会へ 生源寺龍憲、河本力は一打足りず
渋野ら4人出場 米女子予選会のリーダーボード
〈写真〉松山英樹の最新スイング クラブを高く上げて飛距離アップしている!?
第3ラウンドが終了。桂川は2バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「76」と落とし、トータル1オーバー・36位タイに後退。星野も2バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「75」としてトータル3オーバー・45位タイに順位を下げた。ツアー1勝の27歳、クリストファー・レイタン（ノルウェー）がトータル17アンダーで、後続に5打リードの単独首位。トータル12アンダー・2位に地元出身のヤイデン・トレイ・シェパーがつけている。トータル10アンダー・3位タイにはクリスティアン・ベゾイデンハウト（南アフリカ）とダン・ブラッドベリー（イングランド）が並んでいる。日本ツアー8勝、欧州2勝で南アフリカ出身のショーン・ノリスはトータル7アンダー・10位タイで最終日に入る。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネッドバンクチャレンジ 3日目の結果
松山英樹は？ タイガー主宰大会のリーダーボード
シード喪失者がQTで明暗 川崎春花、尾関彩美悠らが突破「開幕戦から飛ばしたい」
石川遼7位、杉浦悠太9位で米ツアー最終予選会へ 生源寺龍憲、河本力は一打足りず
渋野ら4人出場 米女子予選会のリーダーボード