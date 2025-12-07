青山吉能、Blu-ray発売日の12月10日にYouTube生配信決定！さらに「ルーガルー」ライブ映像がプレミア公開！
声優・アーティストの青山吉能が、Birthday LIVE 「i’ll DO me.」の模様を収録したBlu-rayを12月10日にテイチクオンラインショップ限定で発売する。
Blu-rayの発売を記念して、当日12月10日（水）20時より青山吉能公式YouTubeチャンネルにて生配信の実施が決定した。さらに、生配信終了後21時から、Blu-rayより「ルーガルー」ライブ映像のプレミア公開も行われる。
12月20日にはファンクラブ限定イベント『青山吉能Official Fan Club「よぴぴん家DX」2nd Meeting』の開催も決定している。
●配信情報
12月10日20時〜
青山吉能LIVE Blu-ray i’ll DO me.リリース記念当日生配信
https://youtube.com/live/Yzw56AUJumQ
12月10日21時〜
「青山吉能 / ルーガルー（LIVE Movie）」プレミア公開
https://youtu.be/T5C_KdcHCmE
●リリース情報
2025年12月10日発売
「青山吉能 LIVE Blu-ray i’ll DO me.」
品番：TEI-339
価格：￥10,000（税込）
※テイチクオンラインショップ限定商品
https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002NUF
＜収録内容＞
Opening〜Theme of i’ll DO me.〜
Grown Up
メイド・バイ・ユー
Flowery
終点のない列⾞
Page
結び⽬ I Wish
ルーガルー
イツカ
STEP ＆ CLAP
オクビョウヒーロー
帰ろうよ
〜 ENCORE 〜
Sunday
たび
関連リンク
青山吉能オフィシャルサイト
https://www.teichiku.co.jp/artist/aoyama-yoshino/