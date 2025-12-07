皆さんの身近な驚きや疑問、不満や怒りをFBSが取材する「ケンミン特捜班」です。今回のテーマは「福岡県内で相次ぐ不適切な保育、どう防ぐ？」です。

県内では、園児への暴行などで逮捕者が出るなど保育への信頼が揺らいでいます。対策を模索する福岡市の保育園を取材しました。

■保育士とみられる音声

「顔がおさかなみたいになってる。」

「元からこんな顔です。」

「マンボウみたいよ、魚でいうと。」





容姿をからかうような、2人の大人の声。これは、ことし9月、福岡市早良区の認可保育園で録音されたという音声です。録音したのは娘2人を園に通わせる保護者で、子どもが保育士から容姿をからかうなど複数の不適切な発言をされたと訴えています。

■平石千夏記者

「保護者が次々と保育園の中に入っていきます。このあと、園で保護者説明会が開かれます。」



この保育園は11月12日、保護者説明会を開き、発言内容について説明しました。



■保育園側の説明

「すべてが園児本人に直接向けられたものではなく、雑談や独り言の中のものも含まれていました。少しでも誤解や不安を与える行為も広く不適切保育と定義して、複数の点において、当園は不適切保育と判断しました。」



保護者から調査結果について回答を求める声が上がりましたが。



■保育園側の説明

「全部を皆様に説明するよりは、大まかなところで不適切保育があった部分は認めて、そこに対しての改善をしっかりしていこう、また、虐待というところもなかったので、まずはそこも皆様に報告して。」

■保護者

「もう全部、冗談や親しみを込めた趣旨であった、何気ない言葉と片付けられるということでよろしいですか。」



調査や説明が尽くされているのか疑問視する声も聞かれました。



■保護者

「心理的虐待に当てはまるのではないかというのはある。」

「説明会なのに説明されないで、改善策ばかり並べられても全然納得いかない。」



保護者から相談を受けた福岡市は、保育園側に調査と報告を求めました。園は11月12日付で報告書を提出し、市は現在、内容の精査を進めています。

園児への傷害と暴行容疑で逮捕

県内では、園児への暴行で逮捕者も出ています。11月、福岡県田川市の松原保育園に勤務していた25歳の元保育士が、園児への傷害と暴行の疑いで逮捕されました。



ことし7月から8月の間、担任だった5歳児クラスの園児の顔を殴るなどしてケガをさせた疑いなどが持たれています。



■福岡県 子育て支援課・川越信一郎 課長

「園としての不適切な保育に対するチェック機能が働いていなかったと考えます。」



松原保育園をめぐっては、ことし10月、県と田川市が複数の虐待や不適切保育を確認したとして、園側に改善勧告を出していました。関わった保育士は10人に上るとされています。

いったい、どんな保育が行われていたのでしょうか。



今回、特捜班は園に直接取材を申し込みましたが、園は応じず、園側から指定されたメールの宛先に質問を送りましたが、12月4日までに返答はありませんでした。

ケンミン特捜班は、松原保育園に子どもを通わせる保護者に、本人を撮影しないことを条件に話を聞くことができました。



『言動が激しいとは思っていた』

『子どもが、たたかれたと言っていた』

『運動会の練習では、列を外れたり間に合わなかったら、ちがうやろ！と声を上げ、軍隊のようだった』



さらに、園側の対応に納得がいかないという声もありました。



『2人の先生のせいにしている感じ』

『ことの重大性を分かっているのか』

松原保育園は11月20日、県と田川市に改善報告書を提出しました。



事案発覚前の2か月間に、100件を超える虐待などの不適切事案の様子が防犯カメラに映っていたことが報告されました。



報告書では、一連の背景として園に蔓延（まんえん）していた古い体質を挙げていました。



『昭和末期から平成初期にかけての価値観に基づき、言うことを聞かせるためには、ある程度、怒鳴ったり有形力（目に見える物理的な力）を行使したりすることも一つの手段となり得るという考え方が抜けきらずにいる者もいた』

屋内20台・屋外8台の防犯カメラ

不適切な保育が相次ぐ中、ケンミン特捜班は、日ごろから対策に取り組む福岡市東区の「みそら保育園」を訪ねました。



■みそら保育園・高須賀敬太 副園長

「ここにカメラを設置しています。」



部屋全体が見えるように角度が調整された防犯カメラが、屋内には20台、屋外には8台、設置されています。

事務所に入ると。



■高須賀 副園長

Q.こちらが防犯カメラのモニターですか？

「何か気づくことがあればこちらで確認をしています。常にカメラで確認ができますよと保育士たちは知っていますので、未然にそういったことが防げるのかなと思っています。」



設置したのはおよそ8年前です。



当初は外部からの侵入者を警戒する目的でしたが、結果的に保育士たちが不適切な言動を自制するきっかけの一つにもなっているといいます。

さらに、園外の研修にも積極的に参加しています。



■豊岡短期大学 こども学科・矢野洋子 教授

「全然意識していない、悪気はないけれど言っていることもあると思うので、そこに気づくことが“学ぶ”ということなんですよね。」



この日は、大学教授を招いた研修会に園長と副園長が参加しました。



現場の保育士は勤務の調整がつかず、研修に参加できないことも多いといいます。そこで、研修に参加した人が後日、報告にまとめて職員同士で学びを共有することになっています。



■みそら保育園・安本祥子 園長

「やはり保育士の仕事が簡単ではない。すごくマルチなことを求められる保育園になりました。アップデート、情報収集しながら、少しずつ時代に合わせていけるように努力をしているところです。」

福祉や教育に詳しい専門家は、保育士に対する支援も大切だと指摘します。



■豊岡短期大学・矢野教授

「保育者に求めるものも多くなって、大変だろうなとは感じます。例えば時間的なシフト・人数、そういうことで肉体的な疲労を取り除く、なるべく軽減してあげることも重要だと思うし、（ケースごとの対応を）一緒に考えていく人、アドバイザーが必要なのではないかなと。」



子どもたちが犠牲になることがもう二度とないように。徹底した調査と対策が求められています。

「保育士が孤独で不安定な心理状態に」

保育現場の課題として、人手不足も指摘されています。



田川市の松原保育園の改善報告書でも「保育士の人員が不足したことにより、相談したくても誰にも聞けないという孤独で不安定な心理状態となり、心身に余裕がなくなった結果、不適切保育や虐待行為に及んでしまった」と報告されていました。

ただ、根本的には保育士のなり手不足の問題があります。



全国の保育士の有効求人倍率は、去年12月で3.79倍でした。



ほかの職種の平均と比較すると、高い水準が続いていて、保育士の確保、なり手不足が課題の一つにあげられています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年12月4日午後5時すぎ放送

