誰にでも直面する可能性がある“事情”

1989年の師走、東京郊外の踏切で80歳の男性が自ら死を選んだ。伴侶を亡くした後、娘夫妻との同居を経て長男夫妻のもとで暮らしていたが、近く老人ホームに入居する予定だったという。となれば、死を選んだ理由は、家庭内不和や自らの行く末に苦悩した結果と考えるのが一般的だ。大手紙は「八十歳の悲観」と報じ、巷では「家庭内でつまはじきにされたのか」と想像する向きもあった。

一方で近隣住民は「おじいちゃんとの間にトラブルがあったなんて信じられない」と口を揃えた。しかも長男一家は比較的裕福で、本来なら自治体が老人ホームへの入居許可を出さないケースだったという。そこで浮かび上がってきたのは、36年が経過した今でも決して珍しくはない、誰にでも直面する可能性がある“事情”だった。超高齢化社会となった現在もなお示唆に富む“80歳の死”を当時の「週刊新潮」で振り返る。

ブレーキをかける間もなかった

とにかく、80歳の老人にしては方法があまりに衝撃的だった。無残な死に方と言ったほうがいいかもしれない。場所は東京都某市の新興住宅街、私鉄沿線の踏切。時間はさる12月3日の午後9時46分。1人の老人が遮断機の下をかいくぐり、やにわに電車の前に飛び込んだのである。

事件を担当した警察署によれば、「電車の運転士の話では、突然ぱっと飛び込んできたので、ブレーキをかける間もなかった」という。踏切わきのケーブルを覆うコンクリートカバーの上に、サンダルがきちんと揃えて脱いであり、財布と眼鏡と入れ歯とが、その横にていねいに並べてあったのが、なんとも悲しい。

「亡くなったAさんの遺族からは1回だけ話を聞きました。Aさんが3年ほど前に奥さんを亡くして落ち込んでいたこと、いろいろ事情があって、最近、遺族の方が老人ホーム行きを勧めていたこと、それでAさんが悩んでいたこと……等々の話でしたね。どうやら、Aさんは近く市内の老人ホームに入る予定だったようですよ」

実は、この件を報じたのは大手紙一紙だった。その小さな記事も次のように書いていたため、家庭内に相当深刻な揉め事が起こっていたと、誰もが考えざるを得なかったのである。

〈ふだんから、身なりや食事の内容などをめぐり家族と口論が絶えなかったという。家族から事情を聞いているが、Aさんはこの夜もささいなことから口論となり、長男から「老人ホームに入ってほしい」と言われ、午後9時ごろに家を飛び出した。同署では、長男夫婦との不仲を苦にしての自殺とみている〉

同居に際し自宅を増築

Aさんは千葉県の出身。若い頃は都内に住み、軍靴工場で働いていたそうだが、昭和28年頃に40代で退職。郷里に近い九十九里町に戻って、奥さんと2人で町役場前に駄菓子屋を開業し、そのかたわら県内の製鉄会社へ勤めたりしていた。

73歳のときに店をたたんで引退し、埼玉県越谷市に住んでいた娘夫妻と同居。そこで4年ほど前に奥さんを亡くし、間もなく日野市の長男夫妻のもとへ移って来たのだ。が、今度は老人ホームへ移るようにと、まわりから説得されていたようなのである。

その長男は、現在43歳の銀行勤務。社宅住まいをやめ、東京都某市に家を構えたのは7年ほど前。60坪ほどの敷地にこぢんまりとした家を建てた。家族は妻と子供2人。

「あそこの奥さんはよくできた人ですよ」と、近所の住人は言う。

「あの家で、おじいちゃんとの間にトラブルがあったなんて、ちょっと信じられません。奥さんは外出するとき、“おじいちゃんの食事の支度をしとかなくっちゃ”と、いつもおじいちゃんの弁当を作ってから出かけていたし、私たちと買物に行ったときなど、“おじいちゃんの食事の時間だから”と、自分だけ先に帰ったこともありました。なかなか、あそこまではできないって、近所では言っていたんです」

Aさんの妻、すなわち“おばあちゃん”が亡くなった時は何度もお見舞いに行き、娘夫妻の家からこちらへ移る際には、

「北東の向きに家を増築して、おじいちゃんの部屋も作ったはずなんです。そのおじいちゃんを老人ホームへ行かせることにしていたなんて、今度初めて知りました……」

いわゆる偏屈になってしまった

どうやら、長男夫婦は頭からAさんを追い出そうとしたわけではなさそうである。そこで市役所の関係者に聞くと、「老人ホームの入所申請が出ていたのは事実」だという。市町村の判定委員会が入所の認可を検討するため、ケースワーカーが家族から事情を聴いていたが、一般的には不可判定が出るケースだった。長男は堅実な家庭を築き、Aさんも健康で認知症の症状もなかったからである。

「ところが、ご老人のいる家庭というのは、それほど簡単なものではない。家庭内にはかなり深刻な状況があって、市の判定委員会はケースワーカーの報告を聞き、最終的には入所を認めるという結論を出しているんです」

その話をもう少し続けると、

「ケースワーカーの報告によると、どうやら、Aさん本人が、奥さんを亡くして以来、性格が変わってしまったということでした。それまで、何十年もの間、身の回りのことは奥さんに頼ってきた人だけにガックリしてしまったのでしょう。奥さんはしっかり者で、ご本人はおとなしい方だったようですね。それで、食事も着る物も、奥さんの用意するモノに頼ってきた。奥さんがいなくなると、何もかも自分に合わない、ということなんでしょう。

結果として、文句が多くなり、いわゆる偏屈になってしまった。最初に住んでいた娘夫婦の家でも折り合いが悪くなって、ご子息夫婦の家へ移ってきたようです。こちらに来てからは、ブツブツ小言を言うとき以外は自分の部屋に籠もってしまい、家族とはほとんど口をきかなかった」

