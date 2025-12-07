ウインターミーティングを前に、レッドソックスは既に先発右腕ヨハン・オビエド投手（27）をFAではなくトレードで補強した。この動きが示すように、今年の先発投手市場ではトレードが主戦場となりつつあるとスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じている。

複数の球団幹部によれば、先発投手のトレード市場は7月のトレード期限並み、もしくはそれ以上に活発だという。オフシーズンにはFA市場という選択肢があるにもかかわらず、これほどトレードに集中するのは異例だ。例えばナショナルズの左腕マッケンジー・ゴアはFAまで2年もあり少なくとも半数以上の球団が問い合わせを行っている。加えて依然タリク・スクバル（タイガース）、フレディ・ペラルタ（ブルワーズ）が市場に現れる可能性も残されている。

さらにマーリンズは先発投手のうち少なくとも1人をトレードに出す可能性が高いとされ、サンディ・アルカンタラ、エドワード・カブレラには複数球団が強い関心を示している。また、25歳の左腕ライアン・ウェザースにも複数球団が興味を示している。ウェザースはFAまで3年あり、2025年は不運なケガもあって8先発・38回1/3にとどまったが、防御率3.99、奪三振率22.3％、与四球率7.2％と悪くなかった。

野手を補強して優勝争いに加わりたいマーリンズは、エウリー・ペレスを除く全ての先発投手についてオファーを聞く姿勢だという。これらの状況から、今年のウインターミーティングでは、例年と異なりFA市場よりもトレード市場で先発投手が動く構図が鮮明になりつつある。