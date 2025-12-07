【12月25日まで】キティだらけで″かわいい″が大渋滞！オルビスの体験型施設でファン必見の限定ガチャも。《編集部レポ》

南青山にあるオルビスの体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」。

2025年12月25日まで、ハローキティとコラボした期間限定イベント「ORBIS CHRISTMAS PARTY collaboration with HELLO KITTY」を開催しています。

店内には、ハローキティの世界感とクリスマスシーズンのトキメキが詰まった、限定アイテムやイベントが目白押し。

ハローキティを愛する記者が、今だけの特別なオルビスを体感してきました。

どこもかしこもキティで溢れた幸せ空間

表参道駅から5分ほど歩き、目の前に飛び込んできたのは、ハローキティのアイコンともいえる赤いリボンで埋め尽くされた、ファンには堪らないスペシャルな外装。

ハローキティとクリスマスのムードが見事に融合したデザインで、店内に入る前からワクワクが止まりません......！

入店して最初に現れたのが、オルビスを代表するアイテム「オルビスユー エッセンスローション」のクリスマス限定ボトル。

赤を基調としたレトロで王道な「HELLO KITTY RED」と、ピンクのリボンが総柄になったトレンド感のある「HELLO KITTY PINK」の2種類を展開。サンリオとの打ち合わせを重ねて誕生したという、今しか手に入らない特別なパッケージです。あまりの可愛さに、迷わず両方カゴに入れてしまいそう......。

「オルビスユー エッセンスローション【医薬部外品】」のオリジナルつめかえ用ボトルとつめかえ（180ml）のセットで、価格は2750円。

実は、オリジナルのローションボトルが作れる刻印サービスを行っている「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」。

なんと、今回の限定ボトルもサービスの対象に！ 好きなデザインを選び、印字したい名前（企業名や著名人の名前はNG）を入力すると、15分ほどで特別な一本の出来上がり。一年頑張った自分へのご褒美にも、特別な人へのクリスマスギフトにもぴったりです。

スキンケア商品が並ぶ店内ですが、1階「JUICE BAR」で味わるクリスマス限定ドリンクも見逃せません！

ホワイトチョコレートとオーツミルクを合わせたドリンクに、ドライアップル、シナモン、サックサクのフレーク、キラキラのアラザンなどをトッピングした、ホリデーシーズンらしい一杯。ドイツの伝統的なクリスマスのお菓子、シュトレンを彷彿とさせる味わいが広がります。

食感豊かで、舌触りはなめらかでクリーミー。コクがありながらも甘さに品があり、大人もゴクゴク飲めちゃいました。

ドリンクと一緒にもらえる、繊細に輝くコラボデザインのチャーム2個は、注文した人しかゲットできない特別なアイテム。飲み終えた後も、特別な思い出として持ち帰れます。

「HELLO KITTY クリスマスドリンク〜チャーム付き〜」は、アイス・ホットともに1500円。

そして、忘れてはいけないのが、必ずプレゼントが当たる「カプセルトイ」。公式SNSをフォローしてイベントの様子を投稿するだけで、誰でも簡単に参加できます。

A賞は「オルビスユー エッセンスローション」のハローキティコラボ限定デザイン（非売品）、B賞は「オルビス ザ クレンジング オイル」のミニボトルなど、プレゼントがとにかく豪華。なんと、参加者全員にハローキティのコラボステッカー（ランダムで1枚）を配布しています。これはどれが当たっても嬉しすぎる......！

この他にも、ハローキティと写真が撮れるグリーティングイベント（抽選）なども開催されます。

ハローキティの魅力が濃縮された店内は、思わず長居してしまう幸せ空間でした。店内の装飾は細部までこだわりが詰まっているので、ファンのみなさんはじっくり目に焼き付けて......！

クリスマスの特別な思い出を作りに、SKINCARE LOUNGE BY ORBISに足を運んでみては。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな