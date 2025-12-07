受給開始時期が遅くなるなど、年金制度は改悪が続いています。老後の生活に不安がある人も少なくないでしょう。iDeCo（個人型確定拠出年金）を利用すれば、将来の年金を自力で増やすことができます。iDeCoは積み立てや投資のほか、節税もできるため、資産運用法として優秀です。

iDeCoとは？

ご存じのとおり、年金制度は改悪が続いています。年金を受け取れる開始時期がどんどん遅くなっていますから、老後の生活に不安がある人も多いのではないでしょうか。

そんな中、日本政府が用意したのがiDeCo（個人型確定拠出年金）というもの。これは将来の年金を自力で増やしたい人のための制度です。

加入者はあらかじめ用意された預金や保険、投資信託などの金融商品の中から投資対象を自ら選択し、毎月一定の金額を積み立てます。そして60歳以降に一時金、または年金として受け取れるしくみとなっています。

なお投資信託とは、集めたお金を運用のプロが投資して、その成果を分配してくれる金融商品です。多くの銘柄やさまざまな金融商品に分散投資されるため、リスクを減らすことができます。

iDeCoの節税効果とは？

このように年金を補助する制度としての意味合いが強いiDeCoですが、工夫をすれば資産運用としてなかなか優秀です。

なぜなら、節税効果が大きいからです。iDeCoは「将来の年金づくりのため」という名目がありますので、税金が優遇されています。投資した金額は課税の対象から控除され、所得税や住民税が減額されるのです。

どれくらい節税効果があるのかを見てみましょう。

たとえば年収560万円の会社員を例に挙げ、毎月2万円、年にして24万円をiDeCoの定期預金に投資するとします。この場合、節税効果は4万8000円になります。所得税と住民税の合計で24万円×20％＝4万8000円、という計算です。

こうした節税効果が、iDeCoで投資を行うメリットのひとつです。

iDeCoで超おトクな定期預金をつくる方法

そしてこの節税効果を利用することで、「元本保証＆利回り2.5％」という好条件の円定期預金をつくることも可能となります。

本来、銀行の定期預金は元本が保証されていることもあって、金利は非常に低いものです。銀行によって違いはありますが、普通は年0.1〜0.4％程度でしょう。

ところがiDeCoの制度と組み合わせることで、低金利の定期預金が利回り2.5％の元本保証された投資先に化けるのです。

