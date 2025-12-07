「凄すぎて言葉が出ない」「神」「バケモンやん」見たかオランダ！上田綺世の鮮烈４ゴールにネット驚嘆！「W杯のこと考えると震えてるだろうな」
現地12月６日に開催されたエールディビジの第15節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトがズウォーレとホームで対戦。６−１で圧勝を飾った。
この試合で、圧巻の４ゴールを決めたのが上田だった。開始11分、左サイドからのクロスにヘッドで合わせて先制点を挙げると、20分にもドリブルでDFをかわして、右足のシュートを突き刺し、２点目を奪取する。
チーム３点目のPKを獲得したストライカーは、42分にも左サイドからのクロスに巧みなヘッドで合わせ、前半だけでハットトリックを達成。さらに55分、CKにヘッドで合わせ、４点目を奪ってみせた。
この圧巻のパフォーマンスに、インターネット上では次のような声が上がった。
「凄すぎるだろ」
「バケモンやん」
「神」
「凄すぎて言葉が出ない」
「オランダ新記録＋今季２回目のハットって、もうエグすぎる」
「フェイエのサポーターは嬉しいんだろうけど、W杯のこと考えると震えてるだろうな」
「記録更新おめでとう！！！でも正直もう驚かないわ、上田ならやると思ってた」
「半端ないな。W杯の対戦国のエースって事でさらに注目浴びそう」
「15戦18得点は化け物なのよ」
リーグ戦15戦18発とした日本代表FWは、ハーフナー・マイク氏が持っていたエールディビジの日本人最多得点記録（16点）を更新。ワールドカップ初戦で対戦が決まったオランダの地で、偉業を達成した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世が衝撃の４ゴール！
