　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※11月28日信用買い残の11月21日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1606銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　-7,189　　126,684　　 38.00
２．<7201> 日産自 　　　 　　-3,279　　 26,490　　　3.31
３．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　-1,820　　 15,062　　　2.30
４．<5411> ＪＦＥ 　　　 　　-1,309　　　5,800　　　7.20
５．<4344> ソースネクス　　　　-967　　　5,447　　　5.24
６．<8411> みずほＦＧ 　 　　　-952　　　5,594　　　3.63
７．<6857> アドテスト 　 　　　-823　　　4,561　　　1.43
８．<4917> マンダム 　　 　　　-770　　　1,303　　 74.91
９．<6594> ニデック 　　 　　　-742　　 13,746　　　8.98
10．<7182> ゆうちょ銀 　 　　　-674　　　2,660　　　9.83
11．<7267> ホンダ 　　　 　　　-647　　　7,673　　 15.70
12．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　 　　　-587　　　5,029　　　4.06
13．<5801> 古河電 　　　 　　　-564　　　2,434　　　5.91
14．<8515> アイフル 　　 　　　-564　　　6,778　　　8.07
15．<6178> 日本郵政 　　 　　　-516　　　2,182　　 15.46
16．<3436> ＳＵＭＣＯ 　 　　　-459　　　5,119　　 11.03
17．<8316> 三井住友ＦＧ　　　　-440　　 10,925　　　8.14
18．<7211> 三菱自 　　　 　　　-436　　　8,303　　　8.30
19．<9843> ニトリＨＤ 　 　　　-420　　　3,766　　 10.92
20．<9506> 東北電 　　　 　　　-406　　　3,685　　 19.40
21．<6723> ルネサス 　　 　　　-395　　　2,910　　　6.97
22．<8473> ＳＢＩ 　　　 　　　-378　　 10,517　　 38.13
23．<8410> セブン銀 　　 　　　-369　　 10,365　　　2.64
24．<6501> 日立 　　　　 　　　-369　　　5,916　　　9.74
25．<7189> 西日本ＦＨ 　 　　　-344　　　1,219　　 44.67
26．<429A> テクセンド 　 　　　-315　　　4,559　　　0.00
27．<5713> 住友鉱 　　　 　　　-305　　　2,005　　　8.66
28．<8304> あおぞら銀 　 　　　-297　　　2,085　　　1.68
29．<7238> ブレーキ 　　 　　　-295　　　2,487　　　5.93
30．<5802> 住友電 　　　 　　　-295　　　1,767　　　7.26
31．<9424> 日本通信 　　 　　　-289　　 10,450　　 25.50
32．<4063> 信越化 　　　 　　　-285　　　3,797　　 22.23
33．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　　-278　　 21,660　　　9.40
34．<1911> 住友林 　　　 　　　-270　　　3,098　　 22.73
35．<8002> 丸紅 　　　　 　　　-256　　　1,177　　　2.66
36．<4005> 住友化 　　　 　　　-256　　　7,707　　　9.48
37．<8418> 山口ＦＧ 　　 　　　-250　　　　832　　　7.13
38．<8897> ミラースＨＤ　　　　-231　　　3,806　　 43.35
39．<4502> 武田 　　　　 　　　-223　　　1,112　　　6.65
40．<4188> 三菱ケミＧ 　 　　　-223　　　1,574　　　8.14
41．<6966> 三井ハイテク　　　　-219　　　1,503　　　4.91
42．<8524> 北洋銀 　　　 　　　-211　　　2,440　　　3.82
43．<7762> シチズン 　　 　　　-208　　　2,544　　　8.56
44．<6752> パナＨＤ 　　 　　　-200　　　1,494　　　1.57
45．<7261> マツダ 　　　 　　　-198　　　2,988　　　1.29
46．<7751> キヤノン 　　 　　　-196　　　2,234　　 10.06
47．<8725> ＭＳ＆ＡＤ 　 　　　-193　　　2,414　　 14.89
48．<9831> ヤマダＨＤ 　 　　　-180　　　1,423　　　5.13
49．<4676> フジＨＤ 　　 　　　-178　　　1,587　　　2.58
50．<8604> 野村 　　　　 　　　-176　　　9,151　　　5.83

株探ニュース