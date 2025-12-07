信用残ランキング【買い残減少】 ＮＴＴ、日産自、ＫＬａｂ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※11月28日信用買い残の11月21日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1606銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ -7,189 126,684 38.00
２．<7201> 日産自 -3,279 26,490 3.31
３．<3656> ＫＬａｂ -1,820 15,062 2.30
４．<5411> ＪＦＥ -1,309 5,800 7.20
５．<4344> ソースネクス -967 5,447 5.24
６．<8411> みずほＦＧ -952 5,594 3.63
７．<6857> アドテスト -823 4,561 1.43
８．<4917> マンダム -770 1,303 74.91
９．<6594> ニデック -742 13,746 8.98
10．<7182> ゆうちょ銀 -674 2,660 9.83
11．<7267> ホンダ -647 7,673 15.70
12．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -587 5,029 4.06
13．<5801> 古河電 -564 2,434 5.91
14．<8515> アイフル -564 6,778 8.07
15．<6178> 日本郵政 -516 2,182 15.46
16．<3436> ＳＵＭＣＯ -459 5,119 11.03
17．<8316> 三井住友ＦＧ -440 10,925 8.14
18．<7211> 三菱自 -436 8,303 8.30
19．<9843> ニトリＨＤ -420 3,766 10.92
20．<9506> 東北電 -406 3,685 19.40
21．<6723> ルネサス -395 2,910 6.97
22．<8473> ＳＢＩ -378 10,517 38.13
23．<8410> セブン銀 -369 10,365 2.64
24．<6501> 日立 -369 5,916 9.74
25．<7189> 西日本ＦＨ -344 1,219 44.67
26．<429A> テクセンド -315 4,559 0.00
27．<5713> 住友鉱 -305 2,005 8.66
28．<8304> あおぞら銀 -297 2,085 1.68
29．<7238> ブレーキ -295 2,487 5.93
30．<5802> 住友電 -295 1,767 7.26
31．<9424> 日本通信 -289 10,450 25.50
32．<4063> 信越化 -285 3,797 22.23
33．<7013> ＩＨＩ -278 21,660 9.40
34．<1911> 住友林 -270 3,098 22.73
35．<8002> 丸紅 -256 1,177 2.66
36．<4005> 住友化 -256 7,707 9.48
37．<8418> 山口ＦＧ -250 832 7.13
38．<8897> ミラースＨＤ -231 3,806 43.35
39．<4502> 武田 -223 1,112 6.65
40．<4188> 三菱ケミＧ -223 1,574 8.14
41．<6966> 三井ハイテク -219 1,503 4.91
42．<8524> 北洋銀 -211 2,440 3.82
43．<7762> シチズン -208 2,544 8.56
44．<6752> パナＨＤ -200 1,494 1.57
45．<7261> マツダ -198 2,988 1.29
46．<7751> キヤノン -196 2,234 10.06
47．<8725> ＭＳ＆ＡＤ -193 2,414 14.89
48．<9831> ヤマダＨＤ -180 1,423 5.13
49．<4676> フジＨＤ -178 1,587 2.58
50．<8604> 野村 -176 9,151 5.83
