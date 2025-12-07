　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※11月28日信用売り残の11月21日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1606銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ　　　-6,339　　 15,807　　　1.23
２．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　-2,096　　　3,334　　 38.00
３．<8095> アステナＨＤ　　　-1,870　　　　107　　　4.59
４．<2734> サーラ 　　　 　　-1,740　　　　145　　　0.18
５．<2267> ヤクルト 　　 　　-1,735　　　　134　　　9.67
６．<2897> 日清食ＨＤ 　 　　-1,074　　　　230　　　4.44
７．<9434> ＳＢ 　　　　 　　　-871　　　　631　　 59.45
８．<8923> トーセイ 　　 　　　-831　　　　199　　　1.03
９．<6702> 富士通 　　　 　　　-603　　　　275　　　7.98
10．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　　-545　　　6,086　　 15.48
11．<4689> ラインヤフー　　　　-396　　　　331　　 62.49
12．<6841> 横河電 　　　 　　　-365　　　　 94　　　0.48
13．<5929> 三和ＨＤ 　　 　　　-335　　　　 56　　　1.74
14．<8630> ＳＯＭＰＯ 　 　　　-308　　　　 97　　　3.54
15．<2269> 明治ＨＤ 　　 　　　-300　　　　140　　　2.23
16．<6902> デンソー 　　 　　　-248　　　　270　　　9.70
17．<3903> ｇｕｍｉ 　　 　　　-230　　　2,466　　　2.07
18．<2801> キッコマン 　 　　　-214　　　　184　　　4.73
19．<6958> 日本ＣＭＫ 　 　　　-187　　　　180　　　7.00
20．<2471> エスプール 　 　　　-178　　　　 41　　 46.71
21．<4768> 大塚商会 　　 　　　-174　　　　138　　　0.99
22．<3201> ニッケ 　　　 　　　-170　　　　128　　　0.25
23．<9502> 中部電 　　　 　　　-169　　　　203　　　3.59
24．<2432> ディーエヌエ　　　　-153　　　　154　　 46.95
25．<1419> タマホーム 　 　　　-151　　　　812　　　0.19
26．<2809> キユーピー 　 　　　-150　　　　135　　　0.21
27．<2792> ハニーズＨＤ　　　　-150　　　　 28　　　2.29
28．<7211> 三菱自 　　　 　　　-131　　　　999　　　8.30
29．<2413> エムスリー 　 　　　-113　　　　351　　　4.95
30．<9147> ＮＸＨＤ 　　 　　　-109　　　　 62　　　1.89
31．<4005> 住友化 　　　 　　　-101　　　　812　　　9.48
32．<4082> 稀元素 　　　　　　　-98　　　　520　　　1.82
33．<8801> 三井不 　　　　　　　-98　　　　633　　　2.72
34．<2931> ユーグレナ 　　　　　-97　　　1,756　　　1.67
35．<1878> 大東建 　　　　　　　-90　　　　 66　　　4.27
36．<8308> りそなＨＤ 　　　　　-88　　　　471　　　6.54
37．<4527> ロート 　　　　　　　-88　　　　 59　　　4.63
38．<1911> 住友林 　　　　　　　-84　　　　136　　 22.73
39．<2678> アスクル 　　　　　　-83　　　　397　　　0.93
40．<9532> 大ガス 　　　　　　　-81　　　　136　　　0.70
41．<8366> 滋賀銀 　　　　　　　-80　　　　 32　　　3.60
42．<4503> アステラス 　　　　　-78　　　　631　　　2.11
43．<9433> ＫＤＤＩ 　　　　　　-75　　　　293　　　3.34
44．<9006> 京急 　　　　　　　　-73　　　　119　　　3.06
45．<7994> オカムラ 　　　　　　-73　　　　 29　　　1.93
46．<3632> グリーＨＤ 　　　　　-73　　　　 79　　 30.17
47．<3139> ラクトＪ 　　　　　　-69　　　　 39　　　3.54
48．<7388> ＦＰパートナ 　　　　-69　　　　233　　　1.02
49．<6330> 東洋エンジ 　　　　　-62　　　2,653　　　1.47
50．<7205> 日野自 　　　　　　　-62　　　　221　　 26.42

株探ニュース