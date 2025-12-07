信用残ランキング【売り残減少】 Ｊディスプレ、ＮＴＴ、アステナＨＤ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※11月28日信用売り残の11月21日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1606銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ -6,339 15,807 1.23
２．<9432> ＮＴＴ -2,096 3,334 38.00
３．<8095> アステナＨＤ -1,870 107 4.59
４．<2734> サーラ -1,740 145 0.18
５．<2267> ヤクルト -1,735 134 9.67
６．<2897> 日清食ＨＤ -1,074 230 4.44
７．<9434> ＳＢ -871 631 59.45
８．<8923> トーセイ -831 199 1.03
９．<6702> 富士通 -603 275 7.98
10．<9501> 東電ＨＤ -545 6,086 15.48
11．<4689> ラインヤフー -396 331 62.49
12．<6841> 横河電 -365 94 0.48
13．<5929> 三和ＨＤ -335 56 1.74
14．<8630> ＳＯＭＰＯ -308 97 3.54
15．<2269> 明治ＨＤ -300 140 2.23
16．<6902> デンソー -248 270 9.70
17．<3903> ｇｕｍｉ -230 2,466 2.07
18．<2801> キッコマン -214 184 4.73
19．<6958> 日本ＣＭＫ -187 180 7.00
20．<2471> エスプール -178 41 46.71
21．<4768> 大塚商会 -174 138 0.99
22．<3201> ニッケ -170 128 0.25
23．<9502> 中部電 -169 203 3.59
24．<2432> ディーエヌエ -153 154 46.95
25．<1419> タマホーム -151 812 0.19
26．<2809> キユーピー -150 135 0.21
27．<2792> ハニーズＨＤ -150 28 2.29
28．<7211> 三菱自 -131 999 8.30
29．<2413> エムスリー -113 351 4.95
30．<9147> ＮＸＨＤ -109 62 1.89
31．<4005> 住友化 -101 812 9.48
32．<4082> 稀元素 -98 520 1.82
33．<8801> 三井不 -98 633 2.72
34．<2931> ユーグレナ -97 1,756 1.67
35．<1878> 大東建 -90 66 4.27
36．<8308> りそなＨＤ -88 471 6.54
37．<4527> ロート -88 59 4.63
38．<1911> 住友林 -84 136 22.73
39．<2678> アスクル -83 397 0.93
40．<9532> 大ガス -81 136 0.70
41．<8366> 滋賀銀 -80 32 3.60
42．<4503> アステラス -78 631 2.11
43．<9433> ＫＤＤＩ -75 293 3.34
44．<9006> 京急 -73 119 3.06
45．<7994> オカムラ -73 29 1.93
46．<3632> グリーＨＤ -73 79 30.17
47．<3139> ラクトＪ -69 39 3.54
48．<7388> ＦＰパートナ -69 233 1.02
49．<6330> 東洋エンジ -62 2,653 1.47
50．<7205> 日野自 -62 221 26.42
株探ニュース