【実話】同棲中の束縛彼女から夜逃げしたい彼氏!?当時の心境を夜逃げ屋スタッフが赤裸々に語る【作者に聞いた】
【漫画を読む】今日夜逃げをするという彼氏だが…!?
子どものころから漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。X(旧Twitter)にて公開された『夜逃げ屋日記』は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は、X(旧Twitter)に投稿されているなかから『夜逃げ屋日記』の63話を紹介するとともに、作者に夜逃げする友人から「今日逃げるわ」と言われたときの心境についてもインタビューした。
彼女のりささんから夜逃げをしたいという豚ランド君。りささんは機嫌が悪くなると、夜中でも周りに人がいても泣き叫んで暴れ回り、手に負えないようだ。
夜逃げをするなら本来社長に頼んでお金を支払ってもらうが、深刻そうな豚ランド君の表情を見て、宮野は「ワシが夜逃げさせる」と言う。今回はお金はもらわず、宮野が個人的に手伝うことにした。
2人は夜逃げについて作戦を立て始め、豚ランド君は兄貴がいる大阪に行こうと計画。夜逃げは来週金曜日の深夜に決行することになった。
その後宮野は家に帰ると、しばらくしてインターホンが鳴る。玄関を開けると、そこにはなんと豚ランド君の姿があった。豚ランド君は宮野に車に積んだ荷物を見せると、「オイラ今日逃げるわ」と言うではないか!?
どうやらりささんに勘づかれたらしく、豚ランド君は怖くなって自分のスマホを叩き割ったという。その晩、豚ランド君は大阪へ向けて出発。そして1時間後、りささんから宮野のもとへ鬼電が入る。電話に出てもりささんが怒り狂っていて、言葉が聞き取れない…。
そしてしばらくすると、りささんから「ブーちゃん捕まえたけど。もう終わっちゃった」というメッセージが来るのであった…。
――豚ランド君から「今日逃げるわ」と言われたとき、宮野さんはどう思われましたか？
ホントにびっくりしました。「何があったん？」と言う気持ちでいっぱいで、よっぽどりぃちゃんと2人でいるのが苦痛で仕方なかったんだなと思いました。
『夜逃げ屋日記』は待望の第5巻が発売され、作者と夜逃げ屋の社長との対談(前編/後編)も実現。夜逃げ屋に興味や関心がある人は、この機会にぜひ一度読んでほしい！
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。