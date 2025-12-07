バンコクで駐在員妻らに講演する前川由未子さん＝2024年1月（前川さん提供）

夫の海外駐在に同行する「駐在員妻（駐妻）」と呼ばれる女性を支援しようと金城学院大講師で臨床心理士の前川由未子さん（36）＝名古屋市＝が今年、会社を立ち上げた。習慣や言語の違いに疲弊する女性は少なくない。自身も経験者で「同行に納得感を持ち、自分の人生にもプラスになったと思えるようになってほしい」と話している。（共同通信＝平等正裕）

前川さんは5歳の時、外資系企業で働く父親の転勤に合わせ、家族で米国に移った。学校や習い事で忙しい日々を送る中、母親は体調を崩しがちで自ら命を絶った。

「心を病んでしまう人を少なくしたい」と心理士を志し、大学院まで学び臨床心理士などの資格を取得した。

前川さんによると、配偶者の海外転勤に合わせた休職制度がある会社は大企業が中心で、同行を決めた働く女性のうち、約7割が退職している。現地では、住宅や道路事情など日本とは異なる環境でストレスが積み重なる。人間関係も限定的で、夫婦仲が悪化するケースが多いという。

前川さん自身も夫に同行して2020年3月から約4年間、タイで暮らした。「母の二の舞いを避けなければ」と意識したが、新型コロナウイルス禍や育児に悩み、徐々に追い詰められた。「自分は消えてしまった方がいいと考えた時に初めて、母のつらさを理解できた」と振り返る。

臨床心理士のスキルを生かせると考え、今年2月に株式会社「Tazna（タヅナ）」を起業した。個別カウンセリングを受け付け、必要な準備や渡航後の家庭内のコミュニケーションについてアドバイスする。

3月に名古屋市で開いた家族向けのイベントには60人が参加。今年夏には交流サイト（SNS）での呼びかけを通じ100人近くから悩みを聞き取ることができ、ニーズの高さを痛感した。

ただ、個人の対策には限界があるとも感じている。今後は企業側にも働きかけたい考えで「（企業の）ニーズや課題を聞き、社員や家族の人生に寄り添うケアを一緒につくりたい」と話した。