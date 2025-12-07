ドジャースで10年以上にわたり編成本部の要職を務め、3度のワールドシリーズ制覇に貢献したジョシュ・バーンズがロッキーズの新GMに就任し、デンバーで会見に臨んだ。バーンズは、11月に編成本部長（PBO）に就任したポール・デポデスタの右腕として、チーム再建の最前線に立つ。

近年、デンバーのプロスポーツ界は黄金期を迎えている。NHLのコロラド・アバランチとNBAのデンバー・ナゲッツは近年タイトルを獲得し、NFLのブロンコスも好成績を残している。そうした“勝利の空気”を受け、バーンズはロッキーズもその輪に加わりたいと語った。

昨季ロッキーズが球団ワーストの119敗を喫した現状についてこう述べた。「119敗という現実に言い訳はできません。ただ、球界の人々と話すと、この場所の問題を解決したいという強い興味を抱いている人が多いのも事実です」。ロッキーズにとって、標高が高く広大なクアーズ・フィールドで安定して勝つ方法を確立することは長年の難題だ。しかしバーンズは、1999〜2002年にロッキーズでアシスタントGMを務めており、球団特有の課題を熟知している。

さらにバーンズは、ドジャースが常勝軍団であり続けた理由として、大谷翔平の50盗塁挑戦、ムーキー・ベッツの遊撃転向、クレイトン・カーショーの球速低下後の適応といった“向上心の文化”を挙げ、こう語った。「彼らは常に向上と偉大さを追い求めていました。それは選手自身の力であり、同時に我々フロントも全力で支える必要があります」。ロッキーズでの再建に向けては、デポデスタとの共通認識として“チーム全体の底上げ”が最優先課題だという。

「不足している部分、イニングや打席が必要な水準に満たない選手に割り当てられる状況を減らしたい。取り組むべき課題は多いですが、すでに才能は揃っています」。常勝ドジャースを支えた参謀が、再びロッキーズの地に戻った。デンバーの街に満ちる勝利の熱気に、自らのチームも追いつきたい。その決意を胸に、新たな挑戦が始まる。