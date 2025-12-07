出場機会に恵まれない選手に新たな活躍の場を提供するため、2022年から始まった「現役ドラフト」。今年度で4回目を迎えます。初年度からどう変化を遂げてきたのか、これまでの内容や選手らの活躍を振り返ります。

▼2022年度：第1回現役ドラフト

初年度には、今やチームの主力としても活躍する中日・細川成也選手（元DeNA）、阪神・大竹耕太郎投手（元ソフトバンク）が指名対象となり新天地へ。細川選手はDeNAに在籍した6年間で、1年間の最多出場が37試合となっていましたが、移籍初年度から140試合に出場。この年にチームトップの24本塁打・78打点をマークするなど、一気に打線をけん引する存在となりました。大竹投手は2020年から3年連続で3登板以下にとどまっていましたが、初年度から21試合に先発登板。12勝をあげるなど阪神のリーグ優勝、38年ぶりの日本一に貢献しました。

この年で唯一、1位指名入団からの現役ドラフトとなったのがオコエ瑠偉選手。楽天から巨人への移籍となりました。オコエ選手はルーキーイヤーから40試合以上の出場を重ねていましたが、2022年は6試合止まり。同年の現ドラで巨人に移籍すると、再び41試合と出場数を伸ばしました。直近2年間は60試合以上に出場し巨人でも躍動を見せていましたが、先日双方合意の上で巨人を退団となりました。

12名の選手たちの新天地の躍動が期待されましたが、そのうちの6選手が移籍後1年で戦力外に。うち2選手は育成での再契約となり、プレーを続けました。

▼2023年度：第2回現役ドラフト

前年の現役ドラフトと比べ、1位指名入団選手の指名が3人に増加したこの年。中日の17年ドラ1・博志投手がオリックスへ、ロッテの16年ドラ1・佐々木千隼投手がDeNAへ、阪神の17年ドラ1・馬場皐輔投手が巨人へ移籍しました。

この年の現ドラ組で大ブレークを果たしたのは、日本ハムの水谷瞬選手（元ソフトバンク）。ソフトバンクでは入団からの5年間で1度も1軍出場の機会を得られませんでしたが、日本ハムでは初年度から97試合に出場しました。特に交流戦では、歴代最高を更新する打率.438をマーク。交流戦MVPを獲得するなど、歴史に名を刻む充実のシーズンを送りました。

▼2024年度：第3回現役ドラフト

史上初となる2巡目指名も行われたこの年。広島が、オリックスに所属していた山足達也選手と、日本ハムに所属していた鈴木健矢投手の2選手を獲得しました。

この年も新天地で大ブレークを果たした選手が誕生。日本ハム時代は通算10登板にとどまっていた田中瑛斗投手は、巨人に移籍すると62試合に登板しました。田中投手の飛躍のキッカケとなったのは、巨人・阿部慎之助監督の助言。投球割合を減らしていたシュートボールを武器として見いだし、田中投手はこれを生かして好成績をマークしました。

一方、広島に移籍した山足選手（元オリックス）と、オリックスに移籍した本田圭佑投手（元西武）は移籍後初年度のオフに戦力外となり現役引退を発表。楽天に移籍した柴田大地投手も戦力外通告を受けていましたが、16日後に再び支配下契約を結んだことでも話題となりました。