お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（48）が3日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。ストレス解消法を明かした。

4年半ぶりに復活したオードリー若林正恭（47）との限定ユニット「たりないふたり」の収録が2日にあった。年末の収録が立て込んでいることからストレスがたまっているという。それにちなんでメールテーマは「ストレス解消法」だった。

山里は自身の例として「何度か言ってるんですけど、ストレスの原因となっている方とその方にされた行動、鉛筆で。鉛筆って普通書いたら移動していくでしょ？ 移動せずにずっと1点にすべての文字を書くんですよ、私」と説明した。

続けて「そしたら真っ黒い丸ができるんですよ。原稿用紙の1つのところに書き続けるんですよ。それを虫眼鏡で焼くという」と語った。

「これが意外といいんですよ。名前とその人がこういうことを言ったということ。指摘点とか、こんなこと言ってきやがったってことを書いて。暖かい日に虫眼鏡でチリチリとやって。その煙のにおいをスッと吸って軽くむせて」と続けた。

「たりないふたり」は12月12日(金)深夜0時30分〜59分、12月19日(金)深夜0時40分〜25時09分の2週連続で放送される。