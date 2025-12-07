NHK総合「ファミリーヒストリー」が3日、放送された。女優仲里依紗（36）のルーツに迫った。

仲は本名で活動している。「里依紗」に込められた意味があった。仲の父方の祖父はスウェーデン人のアクセル・フィリップソンさん。仲の誕生の3年後に亡くなっている。

アクセルさんにとって孫となる仲が生まれた時は、大変喜んだという。アクセルさんはご機嫌な時に口ずさむ歌があった。「モナリザ〜モナリザ〜」と。仲の父雄史さんはその歌の響きから「里依紗」と命名した。

今回の取材で、アクセルさんが生まれたばかりの仲を抱え、ご機嫌に「モナリザ〜」と歌うビデオの存在が判明。アクセルさんは笑顔を浮かべ、気分よく歌っていた。

仲は1989年（平元）10月18日、長崎県生まれ。オーディションをきっかけに芸能界入り。08年の映画「純喫茶磯辺」で注目され、10年には「時をかける少女」「ゼブラーマン−ゼブラシティの逆襲」で第34回日本アカデミー賞、第23回日刊スポーツ映画大賞などの最優秀新人賞を獲得。13年3月には俳優中尾明慶と結婚。同年10月に第1子男児を出産した。特技は日本舞踊、水泳、ピアノ。162センチ。