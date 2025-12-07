Image: Lumia

指輪がガジェットになり、イヤホンにヘルス機能が追加される昨今。もしかして、総合的な正解ってスマートイヤリングじゃないですか？

ウェアラブル端末のLumiaが、スマートイヤリング「Lumia 2」を発表（2というだけあって初代モデルがあるのですが、そちらは医療患者がメインターゲットでした）。

公式曰く世界最小のウェアラブル端末で、重さはたったの1g。スマートウォッチはもちろんですが、3gから5g程度のOura Ringですら、比較すると「大きく」感じますね。

小さいうえに、耳につけるだけで睡眠トラッキングや生理周期トラッキング、心拍数など、機能はスマートリングと同等。Lumiaが特に力を入れているのは血流トラッキングです。装着時はリアルタイムで頭部への血流をトラッキングし、これをもとにエネルギーや集中力、メンタルなどのインサイトを提供。毎日のやる気スコアもだしてくれます。

頭部への低血流はぼんやりしたり、立ちくらみやめまいにも影響。これに着目して開発されたのがLumiaです。Lumiaの効果は、ドップラー超音波を使ったJournal of the American College of Cardiology掲載の論文で実証済み（ただし、米食品医薬品局の認証はうけておらず）。

Lumia 2はデザインもいろいろ。シンプルな小さめのリングデザイン、存在感のある太めのイヤカフス、そしてイヤホンのように耳の中、とはいえ耳の穴ではなく上部にぎゅっと詰める目立ちにくいものと3パターン準備されています。シンプルなのでほかのアクセサリとも合わせやすいし、もちろん単体でイヤリングとして使うのもあり。

11月から250ドル（約3万8000円）で予約をスタートしていますが、発売・発送は2026年になっています（が、日時までは明らかになっていません）。まずはアメリカ、カナダでリリース。購入後は月額9.99ドル（約1,600円）のサブスクが必要。

現時点ではまだ不明な要素も多いものの、小さく軽いスマートイヤリングは指輪よりも気にならないウェアラブルガジェットかも。リリースされたらレビューしてみたいですね。バッテリーもちや防水仕様によって、つけっぱなしOKなら指輪より楽かも？

