「モノトーンに頼りがち」な40・50代へ！【LEPSIM】大人に似合う♡「カラートップス」

いつもモノトーンの洋服を選びがちで、なんだかマンネリぎみかも……。そんな大人女性は、くすみカラーのアイテムを取り入れて、気分を変えてみて。編集部はモノトーンと合いそうなアイテムをリサーチ。そこで目に留まったのが【LEPSIM（レプシィム）】から登場している「くすみカラートップス」。モノトーンアイテムと合わせたスタッフさんのスタイリングも、ぜひ参考に！

異素材の切り替えデザインが着こなしのアクセントに

【LEPSIM】「5ゲージモール切り替えプルオーバー」\5,990（税込）

太番モールとミニフェザーの異素材MIXデザインが特徴のニットプルオーバー。配色の切り替えデザインが印象的で、シンプルな着こなしでもサマになりそうです。やや広めにあいたクルーネックなので、レギュラーカラーのシャツと重ね着して端正に仕上げるのも◎

こなれ感たっぷりに着られるビッグサイズ

【LEPSIM】「コーデュロイBIGシャツ」\3,850（税込・セール価格）

ヒップまで覆うビッグシルエットで、こなれ見えが狙えるシャツ。暖かみのあるコーデュロイ素材が、コーデに季節感をもたらしてくれます。こっくりとした深みのあるパープルのほか、アイボリー・ダークブラウン・セージ・ネイビーと大人に似合う上品な色味を揃えています。トレンドのバイカーパンツやIラインスカートなどでメリハリをつけて、すっきりと見せるのが◎

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

writer：Emika.M