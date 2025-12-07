結婚式に、従妹「友達も連れてきちゃった♡」席用意してないけど！？ しかも大騒ぎ → 助けてくれたのは

結婚式は、人生で1度きりの特別な日。時間をかけて準備をして迎えるその日には、新郎新婦の思いが詰まっています。参列者もその思いに寄り添いたいものですよね。今回は、筆者の友人が体験したエピソードをお届けします。

夢にまで見た結婚式

結婚が決まってから、私は1年かけて式の準備を進めてきました。

ドレス選びから会場の装飾、料理のメニューに至るまで、こだわりぬいた理想の結婚式。

当日、ウェディングドレスに身を包んだ私は、胸いっぱいの期待と少しの緊張を抱き、この上なく幸せな瞬間を心待ちにしていました。

突如現れた「招かれざる客」

しかし、式の直前、受付で信じられないアクシデントが！

私の従妹が、悪びれる様子もなくニコニコしながら



「友達も誘っちゃった！ 都内なんて滅多に来られないから、せっかくだし♡」



と、友達を連れて現れたのです。

もちろん、その友達は招待客リストにはなく、席の用意もありません。



急遽スタッフさんが対応してくださったものの、嫌な予感がよぎりました。

披露宴が始まってからも、私の嫌な予感は悪い意味で的中。

従妹とその友達は、乾杯の挨拶中に大声で笑ったり、勝手に席を移動して話し込んだり、スピーチ中にスマホで自撮りを始めたりと、非常識な言動を繰り返したのです。