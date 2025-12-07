ビジュ大・優・勝！！【コストコ】おうちカフェが華やぐ♡「新商品」

おうちカフェの満足度を上げるなら、コーヒーや紅茶のお供にぴったりなスイーツやパンを選びたい！【コストコ】では、おうちカフェを華やかにしてくれそうな、可愛くて美味しい「新商品」が登場。今回は、ビジュアルにも味にも満足できそうなカップケーキとクロワッサンを紹介します。

気分は一気に海外カフェ

オレンジピールとアーモンドスライスをトッピングした、おしゃれなビジュアルが特徴的な「アールグレイカップケーキ 8個入」。容器の中には、2種類のトッピングで飾られたカップケーキが4個ずつ入っていて、まるで海外カフェのショーケースを見ているような気分が楽しめます。

甘さ控えめで上品な味わい

「見つけた瞬間、迷わずカートイン」したという@costco_hackerさんによると「生地はしっとり & ふんわり」「クリームも軽くて甘さ控えめ」とのことで、上品な味わいを楽しめそうです。1つのサイズがそれほど大きくないので、ペロリと食べられるかも。

スイーツを食べているような満足感

「アーモンドクロワッサン」は、コストコで人気のクロワッサンにアーモンドフィリングを重ねて焼き上げた、スイーツのように楽しめるベーカリー。@costco_hackerさんも「焼き菓子みたいに甘くて香ばしくて、もう最高」と絶賛しており、大きめでも、次から次へと手が伸びてしまう美味しさのよう。

朝食・ブランチ・おやつどのシーンにもぴったり

アーモンドクロワッサンは、朝食はもちろんブランチ、おやつにもぴったりなボリューム感。@costco_hackerさんによると「濃厚で甘いアーモンドフィリングがたっぷり」とのことなので、コーヒーや紅茶と一緒に食べると丁度いい甘さのバランスで食べられそう。「軽くリベイクすると香りがふわっと広がって」とのことなので、食べるときは少し温めるのがおすすめです。

おしゃれなスイーツやパンがあると、いつもの朝食やティータイムをよりリッチな気分で過ごせそう。おうちカフェにぴったりな「新商品」が揃う【コストコ】を、ぜひチェックしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@costco_hacker様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる