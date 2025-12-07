789万回以上再生され79万以上の「いいね」を獲得しているのは、『ぴえん顔』でお世話を拒否する猫の姿。見届けた視聴者からは「ギュッと抱きしめたいです」「可愛すぎてスマホたべた」「しょんぼり顔なの可愛すぎる」など、コメントが殺到していました。

【動画：猫が苦手な『爪切り』をしようとしたら…『ぴえん顔で訴えてくる』たまらない光景】

猫が苦手なものといえば？

TikTokアカウント「korokeke」に投稿されたのは、グレーと黒の縞模様が可愛いmirukiちゃんの姿。mirukiちゃんは飼い主さんの膝にのせられ、手を持たれた状態だったといいます。飼い主さんがやろうとしていたのは、mirukiちゃんの爪切りだったとのこと。

どうやら爪切りが苦手なmirukiちゃん。目尻が下がった『ぴえん顔』になり、カチッと爪を切られる度に「くぅ～ん」「あぅ～」と悲しげな声を出したといいます。爪切りをしないとmirukiちゃん自身がケガをする心配もあり、大切なことなのです。

「やめてよぉぉぉ」

「くぅ～ん」と鳴いていたmirukiちゃんは、いよいよ嫌になってしまったのか、持たれている方と反対の手で飼い主さんの腕をぐいーっと押したとのこと。完全なる『拒否』の姿勢です。しかし、すべての爪を切り終えていないため、当然ながら逃れることはできなかったそう。

その後も何度か脱走を試みますが、mirukiちゃんの希望は叶わなかったとのこと。お得意の『ぴえん顔』で気持ちを表明したり、「にゃうぅ～！」と叫んでみたり。飼い主さんは心を鬼にして爪切りを続行したそうです。

最終手段は？

『ぴえん顔』で訴えても効果がないと悟ったのか、mirukiちゃんは最終手段に出たといいます。くいっと顔を上げて飼い主さんを見ると、うるうるのおめめで見つめたのだそうです。「ほんとにやめて…」と訴えているようで、飼い主さんの手も思わず止まってしまったとか。

ぴえん顔とうるうるおめめという強力な武器を持ったmirukiちゃんですが、実はもともと目尻が下がった垂れ目なのだそうです。まん丸おめめになることもあるそうですが、箱に入ってくつろぐときは決まってぴえん顔になるそうです。

目で訴えるmirukiちゃんを見た視聴者からは、「大人しくて偉いですかわいい」「暴れないの偉」などのコメントも。嫌がりながらも、どこかで観念しているのかもしれませんね。

TikTokアカウント「korokeke」では、ぴえん顔でお気に入りの箱を堪能しているmirukiちゃんの姿や、ごはんが大好きなkorokeちゃんの姿も見られますよ。

