庭のお手入れや買い物など、日々の家事をお得に代行してくれるサービスが愛知県に。その価格は…なんと5分110円から！その名も「御用聞き」。

【写真を見る】5分110円からの家事代行サービス ｢買い物｣では食品ブランドまで指定可能 ｢イベントの付き添い｣｢虫の駆除｣などの依頼も “出来る限り対応”

例えば、切れてしまった電球の交換や、換気扇の取り換えといった作業は、10分220円。ちょっとしたゴミ出しのお手伝いなら5分110円と、短時間の軽作業も気軽に依頼できるとあって利用者が急増しているそう。

出張エリアは、愛知県刈谷市を拠点に7市町村。そんな「御用聞き」に、カメラが密着しました。

ことし急増している“ある依頼”

さっそくこの日「御用聞き」のもとに入ったのが、ことし急増しているという、この依頼…



Q.何を依頼？

（依頼主）

「（家の）周りの木を切ってほしい」



庭に生い茂る木は、伸びに伸びて隣の敷地にまで…。この木をスッキリさせたいという依頼です。

木の伐採 代金はいくら？

実はこうした依頼が、ことしは去年の倍以上に急増しているそうなんです。その理由が…



（御用聞き・永田純さん）

「ことし暑かったので樹木の成長が早かった。（伐採依頼が）多いと週3回。ことしは木の伐採依頼が多い」

愛知県でも7年ぶりに40℃超えを記録するなど、まれにみる猛暑が続いたことしの夏。それにより草木の成長が早く、手入れが間に合わないという人が急増。依頼が殺到したのだといいます。



（依頼主）

「自分で切ると大変なので。きれいに切ってくださって助かります」



切った枝や草を全てゴミ袋にまとめたら、樹木の伐採が終了。約5時間におよぶ作業で、隣の敷地まで伸びていた枝がスッキリしました。

「ライブに一緒に行って」家事の枠を超えた依頼も

樹木の伐採など、大がかりな作業は30分毎に2200円。今回は5時間の作業だったため、2万2000円の作業費と、1100円の出張費を合わせて2万3100円に。



（依頼主）

「他の業者に頼むともっと金額が高い。御用聞きはお値打ちにやっていただけたので助かりました」

「頼んで良かったです」

どんな些細な依頼にも出来る限り対応するそうで、過去には…



（御用聞き・塚本裕章さん）

「家の中に入ったヤモリやトカゲを見つけて外に出してほしいとか、ライブ活動に一緒に行ってほしいとか」



家事の枠を超えたちょっと変わった依頼ができるのも、「御用聞き」の魅力のようです。

｢買い物代行｣は食品のブランドなども指定可能

続いて「御用聞き」に入ってきた依頼は、買い物代行。スマートフォンに表示されていたのは、依頼主からの「買い物リスト」。依頼主は1人暮らしの60代男性。



（依頼主）

「買い物に出られないので、月に1回頼んでいる」



数年前に体調を崩し、1人で買い物に出かけられないからと依頼するようになったそう。

依頼内容の確認を終えたところで、近くのスーパーへ。「御用聞き」の買い物代行は、5分110円からと低料金なのはもちろんですが、こんな特徴も…



（塚本さん）

「パン買います。山型を1つ…3枚切りを1つ」

Q.指定があったりする？

「もちろん（お客さまの）指定があって、四角のタイプなのか山型なのか」



一般的に買い物代行は、食品のブランドなど細かい指定ができないこともあるそうですが、「御用聞き」では細かく指定ができるんです。

依頼主の好みを把握し提案も！

さらに、こんな事まで…



（塚本さん）「カニクリームコロッケは『発酵バターを使用した』って書いてあるけど、どうしますか？」

（依頼主）「それ2つでいいですわ」

（塚本さん）「一回買ってみましょうかね」

（塚本さん）

「（現地に）お客さん行けないじゃないですか。こっちはどうかなって提案はします」



指定された食材を買うだけでなく、依頼主の好みを把握し、時には提案をすることも。全ての買い物を終えると、速やかに依頼主のお宅へ。

買い物代行 代金はいくら？

（塚本さん）

「山型の6枚入り3枚入りと、明治のミルクチョコレートと刻みのり。いつもの6種のお惣菜。カニクリームコロッケ手作り総菜が有名らしく…」



買い忘れがないか依頼主と確認したら、買い物代行終了。今回は、作業費が1時間15分で1650円（110円/5分）。少し遠方だったため出張費が1650円、締めて3300円でした。

この料金に依頼主は…



（依頼主）

「他の業者だと買い物代以外に6000円～8000円かかる。値段的にも良かったから頼んでいる」



何かと慌ただしくなる年末。「家事代行サービス」を利用するのもいいかもしれませんね。