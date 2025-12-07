今日7日は全国的に寒さが和らぎますが、九州から関東の太平洋側を中心に空気乾燥。日中の湿度は20%台まで下がる所も。北陸や東北・北海道の日本海側は断続的に雨が降り、落雷や突風のおそれ。雪が積もっている所では、雪どけが進みそう。

関東以西は空気乾燥 北陸や東北・北海道は雷雨に注意

今日7日は、高気圧に覆われる九州から関東甲信にかけては、広い範囲で晴れる見込みです。昼頃までは山陰など一部で雨が降りますが、次第にやむでしょう。東京の日中の湿度は25%まで下がる予想で、空気カラカラの状態。乾燥注意報が発表されている所もあり、火の取り扱いにご注意ください。





一方、低気圧や湿った空気の影響を受けるのは、北陸から北海道。北陸は、晴れ間があっても急な雨や雷雨に注意が必要です。東北と北海道は、太平洋側では日差しが届きますが、日本海側を中心に雨が降るでしょう。局地的には雷を伴ってザッと強く降り、落雷や竜巻などの激しい突風が吹くおそれもあります。雪が積もっている所では雪どけが進み、路面状態が悪くなるでしょう。車の運転や足元には気をつけてください。

昼間は寒さ和らぐ 最適な服装は?

今日7日の最高気温は、昨日6日より3℃から5℃ほど高い所が多く、寒さが和らぐでしょう。



福岡や鹿児島は20℃と、昼前後を中心にぽかぽか陽気。四国や中国地方から関東も日差しが暖かく感じられそうです。東京都心は16℃と、11月中旬並みでしょう。北陸や東北、北海道の雨が降る所でも、南よりの風が吹いて気温は高め。札幌は9℃ですが、きのうより3℃ほど高くなりそうです。



朝の時間帯はダウンジャケットや冬のコートが必要な所が多いですが、福岡から仙台は昼の服装の目安は「薄手のジャケット」。脱ぎ着のしやすい服装やアウターでうまく調節してください。服装指数は、朝晩や日中の予想気温からどのような服装が適しているか提案するものです。人により暑さや寒さの感じ方が異なりますが、服装選びの参考にしてください。