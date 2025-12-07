◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節 鹿島２―１横浜ＦＭ（６日・メルスタ）

鹿島が横浜ＦＭを２―１で下し、９シーズンぶり９度目のＪ１制覇を果たした。主要タイトル通算２１冠目となり、Ｊクラブ最多を更新した。鹿島ＯＢの鈴木隆行氏が、今シーズンの鹿島の戦いを振り返った。

＊ ＊ ＊

今季の鹿島はとてもまとまっていて、一丸となったいいチームだった。実績十分の鬼木監督が来て、選手「あとは自分たちがやるしかない」って空気になったことが１番大きかったのではないか。

鹿島で２年先輩だった鬼木監督は、すごくいい選手だった。最初から最後まで全力で戦う選手で、技術も高かった。ハードワークもするし、鹿島らしい選手だった。性格も今と全然変わらず、人がいいし、明るいし、思いやりもある、人の良さは間違いない方。選手だけでなく、クラブＯＢのコーチ陣も含め、みんなが鬼木監督の力になりたいって思えたはずだし、そうしてチームが一丸となって戦える状況を作れていた。

鈴木優磨は、リーダーとしての成長をすごく感じる１年だった。鹿島をなかなか勝たせられず「今年勝たなきゃいつ勝つんだ」って気持ちで臨んでいたと思う。攻守両面でハードワークできて、彼ほどユーティリティーなＦＷはなかなかいない。能力的には日本トップの選手だと思う。