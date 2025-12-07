1日1分“骨格の歪み“を矯正すれば背は伸びる！猫背やO脚、扁平足を改善…アスリートも実践する4つの伸長エクササイズ

体重はコントロールできても、身長はそうはいかない。

成長期を過ぎた大人はいずれ縮む一方…と諦める人は多いはず。

しかし、スポーツトレーナーとして数多くのアスリートを治療してきたアスリートゴリラ鍼灸接骨院の高林孝光院長は、「骨格を改善すれば大人でも身長は高くなる」と話す。

スポーツ選手にとって身長や手足の長さは勝敗を左右する大きな要素。少しでも背を伸ばしたい、腕を長くしたいという選手の相談にも寄り添い、実現してきたという。

歪んだ骨格を矯正すれば身長のみならず、血液の循環や呼吸も良くなることから運動機能や思考力もアップする。

見た目も体の調子も改善する1日1分、イスとタオルがあれば大人も子供も手軽にできる“伸長”エクササイズ「のびタス」を高林院長に教えてもらった。

無重力空間で7.4センチ伸びた！

「人間は1日のうちに身長が伸びたり縮んだりしています。その理由は『重力』です。身長は重力の影響を受けやすく、朝起きた直後の身長に比べて夕方は１〜2センチ低くなると言われています。

無重力状態の宇宙船に滞在する宇宙飛行士は、地上にいる時と比べて平均して3センチ、最大で7.4センチも伸びたという報告があります」

シニア女性に絶大な人気を誇る雑誌「ハルメク」が開催した「身長が伸び〜る」講座の冒頭でこう切り出した講師の高林院長。

身長の柔軟性を考えたら、骨盤や関節の歪みを治し、それを支えている筋肉を鍛えることで背が伸びる可能性があるというのだ。

身長を伸ばすカギは「代謝」「成長ホルモン」「骨格」の3つだと高林院長は話す。

「体を曲げたり、伸ばしたり、ひねったりすると全身の代謝が促されます。『のびタス』は骨格の歪みを治して猫背やO脚を改善する運動です。

成長ホルモンは激しい運動よりもスロートレーニングによって分泌が促進されるので、ゆっくりと呼吸しながらやりましょう」

今回は、のびタスの6種類のエクササイズのうち、基本となる4つの動きを教えてもらった。

のびタスでは、全身の骨格を矯正すると同時に、骨格と関連の深い筋肉も強化する。

1日1回、重力の影響を受けていない“朝”に行うのが最も効果的だという。

（1）お尻伸ばし

身長を伸ばすためには、後傾している「骨盤」を起こす必要がある。

骨盤が垂直に立てば、背中も真っすぐに伸び猫背が改善される。

そのためには骨盤をひっぱっている、お尻ともも裏の筋肉を伸ばす。筋肉の萎縮が骨盤を後傾させているからだ。

【お尻伸ばし】

（1）イスに座って片方の足を反対の足に乗せ、両手を重ねて上体を倒して5秒キープ

（2）もう片方の足も同様に行い、お尻ともも裏の筋肉を伸ばす

2つ目は、O脚を改善するストレッチ。脚がまっすぐになれば見た目も美しく、当然背も高くなる。

（2）膝校ストレッチ

O脚の原因は、ももの内側の筋肉「内転筋」の衰え。内転筋を鍛えれば、ももの間の隙間が徐々になくなり、脚もまっすぐに矯正される。

【膝校ストレッチ】

（1）イスに座って足を揃え、膝を両手で押さえつける

（2）両足を横にスライドしてマックスまで開き30秒キープ

次は、扁平足（へんぺいそく）を改善して足の裏にアーチを作るエクササイズを紹介する。

交通網が発達し、歩く機会が減った現代人は本来あるべき足の裏のアーチが失われ、かなりの確率で扁平足になっているという。

足裏のアーチを復活させるためには、足の指を鍛えることが有効だ。そこで3つ目は「つま先立ちウォーク」。

（3）つま先立ちウォーク

つま先立ちになって歩くと、足の指が鍛えられるほか、体が前に倒れないように自然と背筋が伸びる。また、ふくらはぎも刺激され代謝も促進される。

【つま先立ちウォーク】

（1）足を肩幅に開き、頭の上からヒモで引っ張られるイメージでつま先立ちになる

（2）腕を大きく振りながら歩く

イベントに参加したメンバー全員でその場でやってみたところ、歩く前と後では姿勢に大きな変化が見られ、最高で約2センチも身長が伸びた人がいた。

（４）バンザイクッションスクワット

最後は、猫背とO脚を同時に改善する「バンザイクッションスクワット」。委縮した背中の筋肉をやわらげ、伸びた身長をキープするエクササイズだ。

【バンザイクッションスクワット】

（1）バスタオルかクッションを太ももの間に挟んで立ち、タオルを両手で肩幅より広めに持ってバンザイする

（2）タオルを背中まで下げながら膝を曲げ、タオルを上に上げながら膝を伸ばす。これを5回繰り返し、2セット行う

高林院長は話す。

「成長ホルモンは『若返りホルモン』とも呼ばれています。成長ホルモンが出るのは『疲れた時』『寝ている時』『空腹の時』です。



のびタスは全身の筋肉を刺激するので、ほどよい疲労感によって夜はよく眠れ成長ホルモンの分泌が盛んになります。全部やっても1分で終わります。1日1回、出来る人は何度でも繰り返して伸長の効果を実感してみてください」

今回紹介した「のびタス」は高林院長の著書「身長は伸びる！」で詳しく説明されている。

高林孝光(たかばやし・たかみつ) アスリートゴリラ鍼灸接骨院院長。1978年東京都生まれ。はり師・きゅう師・柔道整復師の資格をもつ。アスリートに最大限のパフォーマンスを発揮させる「運動機能評論家」。雪印メグミルクの「かんたん骨（コツ）体操」の考案・指導者。よみうりカルチャーセンター北千住で定期的に「伸長が伸びる！講座」を開催。成長期応援サプリ「GPCワン」アンバサダー。主な著書に「身長は伸びる！」（自由国民社）、「足が速くなる解剖図鑑」（エクスナレッジ）などがある。