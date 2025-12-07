「社会システムは個人差への配慮をしない」78歳・生物学者が伝える「社会が押しつける老い」との向き合い方

「老い」を避けようと、さまざまな老化対策に励む人は多い。



しかし、どれだけ努力をしていても、社会から否応なく「老い」を突きつけられる瞬間がある。



その代表的なものが「定年」だ。一般的に60〜65歳が定年とされるが、この年齢でも元気に働き続けられる人もいる。



現在78歳の生物学者・池田清彦さんの著書『老いと死の流儀』（扶桑社新書）から、社会が押しつける「老い」について一部抜粋・再編集して紹介する。

定年は社会が押しつける老い

生物学的な老いを避けることは不可能ですから、必要以上に抗おうとするより、騙し騙しうまく付き合っていくほうが幸せな老後を過ごせる、と私は考えています。

しかし、それとは違う種類の「老い」も存在します。それが、社会のシステムによって生み出される「老い」です。

そのシステムの代表例が「定年」という制度でしょう。日本の場合、定年年齢そのものは依然として60〜65歳が一般的です。

法律（高年齢者雇用安定法）によって、企業には65歳までの雇用確保が義務づけられ、2021年からは70歳までの就業機会確保が「努力義務」として加わったので、制度上は70歳近くまで働ける環境が整いつつありますが、60〜65歳という区切りを境に「再雇用」や「雇用延長」というかたちに移行するケースが大半です。

その際には給与も大幅に見直され、現役時代と同じ水準で働き続けられる人は少数にとどまるとされています。

つまり、そのまま仕事を続けること自体は可能だとしても、ある年齢になると一律に「あなたはもう現役とは言えませんよ」と宣告されてしまうわけです。

そこに個人差は考慮されないので、たとえば、慢性的な腰痛に悩まされて動くのがやっとな人も、毎朝5キロ走ってから出社するくらい若々しい人も、年齢が同じであれば、基本的には同じように定年を迎えます。

生物学的な実情はそれぞれ違っても、社会的な取り扱いはまったく同じ、というわけです。

実は会社のための制度

たとえば、個々人の心身の状況やライフプランに応じて、定年の年齢（「社会的な老い」の線引き）を柔軟に設定することができれば、それぞれの生物学的な老いとのバランスは取りやすくなるのかもしれません。

また、そういう制度であれば、「体が現役」のうちに仕事をやめて自分の好きなことに時間を使いたいという人のニーズにも合わせられるでしょう。しかし、社会システムにとってそういう個人差への配慮というのは本質的ではありません。

定年制度だって、体力的に働くのがつらくなった社員を労ねぎらうためのものではなく、本当の目的は組織に新陳代謝をもたらすことなので、要するに会社のための制度なのです。人材の入れ替わりがなければ若い世代に機会が回らず、組織として停滞することにもなりかねませんからね。

だとすれば、社員の待遇を「いつから、どこまで」というかたちで画一的に整理しておいたほうが、会社にとっても何かと管理しやすいのは確かです。

だから、一定の年齢でいったん区切りをつける定年という仕組みそのものは、今後も当たり前に維持されていくと思います。そもそも日本で定年制度が広く普及したのは高度経済成長期のころでした。

当時は平均寿命そのものが現在よりずっと短く、1960年時点で男性は65歳ほど、女性も70歳前後です。つまり、「定年＝60歳」という線引きは、余生に入る年齢としてはちょうどよく、社会的に老いる時期と、生物学的に老いる時期とが割とうまく合致していたのだと考えられます。

ところが現代では状況が大きく変わりました。平均寿命は大きく延び、60代でもいわゆる「現役時代」と変わることなく、まだ十分に働ける人はたくさんいます。

その結果として、「社会的な老い」という「ラベル」のほうが先行してやって来てしまい、もっと先にあると思っていた「老い」を早々に自覚させられることになっているのです。

社会全体の運営を考えれば定年制度が一定の役割を果たしていることは否定できませんし、働けるうちはいつまでも働いたほうがいいと言いたいわけでもありません。ただし、その仕組みが「社会的な老い」を本人の実感よりも早く押しつけてしまう点は看過できないでしょう。

「老いの線引き」は会社の都合

必要以上に早いタイミングで「老い」というラベルを貼られてしまう、という事態に対応するために整備されたのが、再雇用制度や雇用延長制度です。建前としては「高齢者の活躍の場を広げる」ためなのでしょうが、実際はそうではなく、あくまでも政府の財政的な都合です。

年金の財源がじわじわと逼迫（ひっぱく）していく中で、「なるべく長く働いてもらって、なるべく年金を払わずに済ませたい」というのが正直な狙いであるのは見え見えで、平均寿命100歳時代などと煽っているのも、そうした制度設計を正当化するための方便にすぎないと感じます。

年金が思うように支給されないとなれば、働き続けるしかないという部分もあるのでしょうが、給料が大幅に下がることを受け入れてまで、定年後も同じ会社で働くという選択をしたくなるのは、不本意に強いられる「社会的な老い」への抵抗もあるからではないでしょうか。

だとすれば、再雇用制度や雇用延長制度というのは、そのような高齢者の「老いに抗いたい」という心理をうまく悪用することによって成り立っているのかもしれません。

近年は大企業を中心に、実績や専門性を考慮して再雇用後も現役時代と変わらない待遇を認める動きも出ているようです。しかし、本来はそれこそが当然の姿であるはずです。

早々に定年を迎えさせるのは企業側の都合なのですから、その年齢を過ぎたからといって一律に処遇を下げたり、活躍の場を狭めたりするほうがむしろ不自然なのです。

「社会的な老い」は便宜的なラベル

「社会的な老い」というのは、社会のシステムによって一律に強いられるものです。

たとえば「65歳になったら定年です」というルールがあるのに、「自分はまだまだ元気だから定年は80歳にしてくれ」と主張する人が増えたら、社会は混乱してしまうでしょう。ですから、一定の線引きはやはり必要なのです。

ただし、忘れてはならないのは、その線引きに絶対的な根拠があるわけではないということです。社会の都合で勝手に区切っているだけで、その年齢はあくまで恣意的に決められた目安にすぎません。

これは健康診断の基準値に似ています。血圧が130を超えると「高血圧」とされ、血糖値が少し基準を超えると「境界型」とラベルを貼られます。しかし実際には、基準の範囲内でも体調がすぐれない人もいれば、基準をやや超えていても元気そのもの、という人は少なくありません。

基準値はあくまでも便宜的に区切られた一つの目安にすぎないのに、その区切りがあるせいで「病気」までもがつくられてしまうのです。定年のような「社会的な老い」もそれと同じです。60歳や65 歳で「もう現役ではありません」と線を引かれても、それは社会的な都合によるラベルにすぎないのです。

老いのスピードやあり方は人によってまったく違うのですから、「社会的な老い」を宣告されたとしても、実際には心身ともに現役時代と変わらない活力を保っている人はたくさんいます。

ところが、そのラベルを真に受けて「自分は老いたのだ」と思い込んでしまう人は少なくありません。本来ならまだまだ活動できるはずなのに、自ら「余生モード」に入ってしまえば、生物学的な老いまでも無駄に加速させてしまう危険性すらあります。

一方で、経済的な不安はあまりないのに、「社会的な老い」に抗うことだけを目的として、働き続けることを無理に選んでしまうのも別の意味で危うい選択だと思います。

社会や企業の都合にうまく取り込まれ、必要以上に、しかも不利な条件を受け入れてまで働くことになってしまえば、せっかくの余生を楽しむ余裕が失われかねません。だからこそ「社会的なラベルは単なるラベル」と軽く受け流し、「本当の自分の状態はどうなのか」「自分はこれからどうしたいのか」という視点を持つことが大切なのです。

池田清彦

生物学者。東京教育大学理学部生物学科卒、東京都立大学大学院理学研究科博士課程生物学専攻単位取得満期退学、理学博士。現在、早稲田大学名誉教授、山梨大学名誉教授。高尾599ミュージアムの名誉館長。生物学分野のほか、科学哲学、環境問題、生き方論など、幅広い分野に関する著書がある。著書に『平等バカ』『専門家の大罪』『驚きの「リアル進化論」』（すべて小社刊）、『人間は老いを克服できない』（角川新書）、『「頭がいい」に騙されるな』（宝島社新書）、『老後は上機嫌』（共著：ちくま新書）など多数。