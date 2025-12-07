「99.9％大丈夫」と信じた医師の判断ミス…

働きながら株で資産50億円を築いた“本当に儲かる3つの投資術”を初公開――余命宣告を受けた医師 兼 個人投資家の父が愛娘に捧げる著書『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』（ダイヤモンド社）。4度の手術を経て、49歳で肺と肝臓へのがん転移が判明。主治医からは「50歳は迎えられても51歳はわからない」と宣告された著者が、働きながら50万円を50億円に増やした投資法を愛娘に向けて全力指南。再現性の高い3つの投資法をマスターすれば、忙しく働きながらも「一生困らないお金」を稼げるようになる。「人生の集大成として、出し惜しみ無しで、魂を込めて書きました」（著者より）。

※本稿は『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

医師のプライドを打ち砕く「余命の期限」

49歳のとき“がんの転移”が見つかった。主治医からは「50歳は迎えられても、51歳はわからない」と余命宣告を受けた。

医者である40代の僕が直腸がんになるとは、夢にも思わなかった。

「苦痛」を知るがゆえの致命的な先送り

肛門から内視鏡を挿入して大腸全体を観察する「大腸ファイバー（大腸内視鏡検査）」は、けっこうツラい。そのことも僕はよく知っていた。

「99.9％大腸がんじゃないのに、1日仕事を休んでまで、あんなにしんどい検査は受けたくない」という思いが、検査を受けるタイミングを遅らせた。本当に皮肉なことだ。

画像が物語る、抗えない「死の予感」

検査結果の画像を見た瞬間、担当医がなにかをいう前に、「あぁ俺は死ぬんだな」と瞬間的に頭をよぎった。

それくらい、僕の体内は惨憺たるありようだった。

三度の手術をあざ笑う「再発」の無情

しかし、手術ができるくらいの余地が残されていたことは、不幸中の幸いだった。

直腸切除、転移した肝臓切除、人工肛門閉鎖手術と3度の手術をして、抗がん剤治療を続けたけれど、手術から約1年後の2023年、残念ながらがんが再発してしまった。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）