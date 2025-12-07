TWICE・ミナ、“布少なめ”ドレスで魅了…圧巻スタイルに「ため息しか出ない」の声【PHOTO】

TWICEのミナが、圧巻のドレス姿を披露した。

【写真】脇腹丸見え…ミナ、“肌見せドレス”

ミナは最近、自身のインスタグラムを更新し、「FENDI」のコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、肩とデコルテを大胆に見せる露出度の高いドレスを着用したミナの姿が収められている。ミニ丈のドレスからは美脚がスラリと伸び、視線を奪う。さらに、清楚さと上品さを兼ね備えたビジュアルは、思わず見惚れてしまうほどの“気品あるプリンセス感”を漂わせ、ファンを魅了した。

この投稿を見たファンからは「本物のプリンセス」「かわいすぎます」「スタイル良すぎ！」「ため息しか出ない」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ミナInstagram）

なお、ミナが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「2025 TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」を開催中。来年2月4日には、日本人メンバーのミナ、サナ、モモで結成されたユニットMISAMOで、日本1stフルアルバム『PLAY』をリリースする予定だ。

◇ミナ プロフィール

1997年3月24日生まれ。本名は名井南（みょういみな）。アメリカ・テキサス州出身で、兵庫県で育つ。大阪市内で母親とショッピング中に現在の所属事務所JYPエンターテインメントからスカウトされ、練習生に。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。色白で清純なイメージがあり、まさに韓国人が思い描く“理想の日本人女性”との声も。テキサス州で生まれたため日本・アメリカの多重国籍であったが、現在は日本国籍。