映画『ウィンドブレイカー』出演…大ブレイクの山下幸輝が、初の写真集で「自分史上最大の肌見せ」のためにやったこと

24歳の誕生日に初の写真集『Lovender』をリリースした、俳優で、ダンスボーカルグループ・WILD BLUEのリーダーでもある山下幸輝さん。

ほぼ無名の存在から、2022年に放送されたドラマ『君の花になる』（TBS系）に大抜擢されると、人懐っこさと静謐さをあわせ持つ不思議な魅力に虜になる人が続出。俳優としてオファーが殺到しただけでなく、アーティストとしてデビューも果たすなど、あっという間にスターダムを駆け上がっていった。

シンデレラボーイの印象が強いが、実は苦労人。18歳で芸能界を目指してから今日までの軌跡を、写真集とともに振り返った。

ロンドンでの撮影はずっと晴れていた

子どもの頃からダンスが得意だった山下幸輝さん。BTSに憧れ、18歳で単身韓国に渡り大手事務所の練習生となるも、孤独と、怪我もあって帰国。そこから一転、『ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』を経て俳優活動をスタートさせる。それが2021年のこと。その後の活躍は、みなさんご存知の通りだ。

とはいえ、決して簡単な道のりではなかったはず。成功も苦労も含め、様々な経験を積み重ねて形作られた今の自分が、写真集という一つの形になったことをどう感じているのだろうか？

「『Lovender』は僕の人生の一作品だと思っています。家族、友人、仕事仲間……、18歳からだけではなく、０歳からあらゆる人たちの刺激を受けて僕は成長してきたし、形成されてきました。その、一旦の集大成がこの写真集だと感じています」

そんな今の自分を象徴する１枚といえば、どのカットなのだろう？

「緑の衣装を着ているものが好きなんですけど、ここではあえて変えます(笑)。朝の青空の下に佇んでいるやつに。今回の撮影で、僕は人生で初めてロンドンを訪れたんです。聞くところによると、ロンドンって曇りや雨のことが多くてほとんど晴れない、と。でも僕が滞在している間はずっと晴れていて。僕の晴れ男っぷりをよく表している１枚なので、選んでみました。

このときは朝の８時前で、起き抜けに撮影したんです。まだ眠気が残っていて、メイクもほとんどしていない。そんな無防備な撮影も初めてだったので、強く印象に残っています」

人からも街からもエネルギーをもらった

タイトなスケジュールを縫って訪れたロンドンとあって、素の瞬間もほぼ撮られていたという。

「着いて最初に撮ったのが、冒頭のレストランでのショットなんですけど、あれは普通に朝ごはんを食べに行ったときのものなんです。口に入るものが日本のものじゃなくなって、『ああ、始まったな』と感じた。テラス席に座って、道行く人からも街の景色からも“陽”のエネルギーをもらって、いいスタートが切れたなと嬉しかったですね」

もしロンドンを訪れることがあったら、ぜひ行ってみてほしいと言うのは、やはり公私が入り混じったような撮影となった古着屋だ。

「僕は普段から古着好きなので、この店での撮影は、仕事だけど実はちょっと買いものも兼ねていたところがあります。写真集には載っていないんですけど、ブルーのテロッとした素材のシャツを１枚買いました。ほんまはチェックパンツが欲しかったんです。イギリスといえばチェック柄が有名なので。でも気に入ったデザインのものはレディースサイズで、泣く泣くあきらめました。

だけどこの古着屋は、ロンドンらしいオシャレアイテムが所狭しと置かれていて。間違いなくオススメです！」

鶏むね肉ともやしで６キロ減！

今作では、「自分史上最大の肌見せ」というショットも多数。その体作りもあって、何と体重を６キロも落としたという！ 体重を落とすために何をしたのだろうか。

「たんぱく質メインの食事に切り替えること。写真集の打ち合わせをしてから約２か月、ほぼずっとボイルした鶏むね肉ともやし、ゆで卵、納豆という食事でした。姉が協力してくれて一緒におこなっていたんですけど、姉も『痩せたわ〜』と喜んでいましたね。

お酒も断っていたので、撮影でロンドンに着いて飲んだビールが２か月ぶりの１杯だったんです。美味しかった〜。普段、そんなに飲むわけじゃないんですけど、このときばかりは早く飲みたくてたまらなくて。その、飲んで『くぅ〜！』となっているショットはViViの誌面にしか掲載されなくて、ちょっと残念なんですけど……」

とはいえ長らくダンスをやってきていることもあって、もともと引き締まった筋肉質な体をしていた山下さん。なぜそんな大変な思いをしてまでダイエットをおこなったのか？

「やっぱり『イイね！』と言われたいじゃないですか(笑)。これまで体を見せる撮影をしたことがなかったので、この写真集で見るのが僕の体のイメージになりますから。撮影で緊張はしませんでしたよ。先ほどお話しした、朝の青空カットからの流れで撮ったので、むしろまだ眠かったくらい。この先の肌見せは……、それはまあまあ、機会があればってことで(笑)」

その機会が再び訪れたら、今度は一転、アメリカに行ってみたいと目を輝かせていた。

「ロンドンとは真逆なイメージがあるので、どう違うんだろう？と興味があって。個人的には“静”のイギリス、“動”でにぎやかなアメリカ、って印象です。僕自身はどっちも好きで。ずっとダンスをしていたから、アメリカの曲もたくさん聴いていたし、その世界観を生で味わってみたいですね」

