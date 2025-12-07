子連れで行きたいと思う「山口県の道の駅」ランキング！ 2位「ゆとりパークたまがわ」を抑えた1位は？【2025年調査】
晩秋から初冬へと季節が移り変わる11月末は、家族でゆっくり過ごせるおでかけ先が気になり始める時期です。寒さが深まるなかでも、道の駅なら屋内外で楽しめるスポットが多く、子ども連れでも安心。旬の味覚や体験イベントも増えるこの時期にぴったりの場所を紹介します。
All About ニュース編集部は11月18〜21日、全国10〜70代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、子連れで行きたいと思う「山口県の道の駅」を紹介します！
回答者からは「美味しい特産品を食べながら、のんびりできそう」（50代女性／神奈川県）、「子供に歴史ある萩の街を見せたいからです」（50代男性／兵庫県）、「子供が喜ぶようなご当地のキャラのものが多そう」（40代男性／神奈川県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると、「美味しいものが集結しているらしいので子供と行きたい」（40代男性／兵庫県）、「併設されてるおもちゃ美術館が興味深かったので選びました」（30代女性／富山県）、「地元の新鮮な海の幸や山の幸を使ったバーベキューが楽しめるので、大人も子どもも喜ぶからです」（60代女性／愛知県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：ゆとりパークたまがわ（萩市）／37票2位は「ゆとりパークたまがわ（萩市）」でした。自然に囲まれた広々とした敷地には、子どもが走り回れる広場や遊具、季節の農産物直売所などがあり、家族連れでのレジャーにぴったりのスポットです。地元食材を使ったグルメも楽しめ、萩市の魅力を満喫できます。
1位：センザキッチン（長門市）／40票1位は「センザキッチン（長門市）」でした。海沿いに位置し、鮮魚市場や地元グルメが集まる複合施設として人気を集めています。芝生エリアや屋外イベントも充実しており、子連れでの訪問にも最適。長門市の魅力を味わいながら、ゆったり過ごせる道の駅です。
