タリーズ、オンラインストア限定「福袋」を発売！ トートバッグや干支ミニテディなど封入
「タリーズコーヒー」は、12月12日（金）11時00分から、数量限定の福袋「2026 HAPPY BAG」を、「タリーズ 公式オンラインストア」と「タリーズコーヒー 公式楽天市場店」で発売する。
【写真】「鳥獣戯画かや生地ふきん」も！ バリエーション豊かな“福袋”の一覧
■内容の異なる各4種類を展開
今回登場するのは、限定のコーヒーやオリジナルグッズなど、オンラインショップでしか手に入らない特別なアイテムを詰め込んだ福袋、各4種類。
「タリーズ 公式オンラインストア」では、限定トートバッグにボールチェーン付きの「干支ミニテディ」、「ベアフル オリジナルグミ」、「シングルサーブ5種アソートBOX」などを詰め合わせた「Aセット」をはじめ、「タリーズ手ぬぐいカレンダー」や「鳥獣戯画かや生地ふきん」、「カフェオレベース」を封入した「Bセット」が展開される。
また、A4サイズが入るリユーザブルペーパーバッグにV60ドリッパーとサーバー、3種類の限定コーヒー豆が入った「Cセット」と、ベアフルのフェイス型「フラップケース」やロゴ入り「カップタンブラー」が手に入る「Dセット」もそろう。
さらに「タリーズコーヒー 公式楽天市場店」でも、スクエアトートバッグが付いた「Aセット」と「Bセット」、「鳥獣戯画クルクルトートバッグ」がかわいい「Cセット」、ペアで楽しめるロゴ入り「彫刻硝子グラス」が豪華な「Dセット」と、内容の異なる4種福袋を販売。
いずれも、2026年6月10日（水）まで使用可能な「ドリンクチケット」が付属したお得な内容となっている。
【写真】「鳥獣戯画かや生地ふきん」も！ バリエーション豊かな“福袋”の一覧
■内容の異なる各4種類を展開
今回登場するのは、限定のコーヒーやオリジナルグッズなど、オンラインショップでしか手に入らない特別なアイテムを詰め込んだ福袋、各4種類。
「タリーズ 公式オンラインストア」では、限定トートバッグにボールチェーン付きの「干支ミニテディ」、「ベアフル オリジナルグミ」、「シングルサーブ5種アソートBOX」などを詰め合わせた「Aセット」をはじめ、「タリーズ手ぬぐいカレンダー」や「鳥獣戯画かや生地ふきん」、「カフェオレベース」を封入した「Bセット」が展開される。
さらに「タリーズコーヒー 公式楽天市場店」でも、スクエアトートバッグが付いた「Aセット」と「Bセット」、「鳥獣戯画クルクルトートバッグ」がかわいい「Cセット」、ペアで楽しめるロゴ入り「彫刻硝子グラス」が豪華な「Dセット」と、内容の異なる4種福袋を販売。
いずれも、2026年6月10日（水）まで使用可能な「ドリンクチケット」が付属したお得な内容となっている。