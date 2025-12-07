※2025年10月撮影

トップ画像は、境内の巨大な鬼瓦。

かつて本堂の屋根にのっていたのでしょうか。左奥に庚申塔が列んでいます。

上で見えていた庚申塔です。

※2025年10月撮影

左から2基目、青面金剛像がクリアにわかる塔は、寛保3年（1743年）10月の庚申塔。流山市内の庚申塔で祈願名があるのは寛文2年（1662）〜文化9年（1812）のものです。この祈願名で何を願って庚申塔が建てられたのかが分かります。この塔には「奉造立庚申講中為二世安楽也」と彫られています。二世安楽とは、現世と生まれ変わった来世の幸福です。ちょっと欲深い気もしますが、この「二世安楽」の祈願名が最も多く、26点残っています。

※2025年10月撮影

中央も青面金剛がハッキリ分かります。貞享3年（1686年）12月の日付が刻まれています。340年前の冬です。

右端は、高さが172cmもあります。元禄6年（1693年）12月「下総国小金領鰭ヶ崎村施主二十八人」で願人の個人名は刻まれていません。

※2025年10月撮影

境内の東側に辰巳稲荷大明神。

※2025年10月撮影

比較的新しい石祠です。お稲荷様にご挨拶しました。

※2025年10月撮影

本堂の裏にまわって階段を降りて東福寺から出ます。

※2025年10月撮影

お寺の下、北側に「鰭ヶ崎土地区画整理事業完成記念碑」と公園があります。昭和56年3月に完了したと記載されています。1981年ですから44年前です。

※2025年10月撮影

公園に沿って東に歩きます。右上は東福寺。

※2025年10月撮影

流鉄流山線です。右奥の踏切を渡ります。

※2025年10月撮影

次回は、鰭ヶ崎三本松古墳の碑を見に行きます。

（写真・文/住田至朗）

※駅構内などはつくばエクスプレス（首都圏新都市鉄道株式会社）の許可をいただいて撮影しています。

※鉄道撮影は鉄道会社と利用者･関係者等のご厚意で撮らせていただいているものです。ありがとうございます｡

※参照資料

首都圏新都市鉄道株式会社 会社要覧2024

るるぶ情報板関東31 つくばエクスプレス JTBパブリシング 2025年5月1日

つくばエクスプレス沿線アルバム 生田誠 山田亮 アルファベータブックス 2023年8月5日

つくばスタイル No.12 耷出版 2011年4月10日

つくばエクスプレス 最強のまちづくり 塚本一也 創英社 2014年10月23日 他

流山市の庚申塔については 流山市立博物館調査研究報告書『流山庚申塔探訪』流山市教育委員会発行を参照しています