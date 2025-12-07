NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』の放送も残り2回。蔦重こと蔦屋重三郎（横浜流星）という“歴史の主人公”ではなかった人物の視点から、エンタメを通して歴史を知る面白さと喜びを教えてくれた本作。登場人物全員が愛おしい物語を脚本家・森下佳子はいかにして生み出したのか。最終回までの物語について話を聞いた。

●『べらぼう』の「写楽」はいかにして生まれたのか

――物語の最大の謎であった「東洲斎写楽」について伺います。劇中では特定の個人ではなく、蔦重を中心とした“チーム”として描かれましたが、この構想はいつ頃からあったのでしょうか？ 森下佳子（以下、森下）：写楽について“複数人説”を取ろうというのは、割と初めの段階から決めていました。もちろん、現在の美術史の世界では「写楽＝斎藤十郎兵衛」説でほぼ決着がついていることは存じ上げています。ですが、改めて写楽の絵をずらっと並べてみたときに、やっぱり複数人説の方がしっくりくると感じたんです。

――具体的にどのような点からそう感じられたのですか？

森下：まず、あまりにも短い期間にものすごい数の作品を出している点です。あれを一気に出したとしたら、準備期間も含めて「果たして一人でできたのか？」という疑問がありました。それから画風の変化です。第1期は大首絵ですが、第2期からは全身像になります。その際、第1期で作った顔をまるで“コピペ”したかのように当てはめて作っているように見えるんです。そういった制作過程を見ると、「これは何人かで手分けしてやったんやろう」という気がしてなりませんでした。

――劇中では、歌麿（染谷将太）を筆頭とした、蔦重が見出した才能たちが集結する展開になりました。

森下：写楽という存在は、鈴木春信から始まった錦絵の歴史、そこに歌麿や山東京伝（古川雄大）たちが積み上げてきた文脈の“行き着いた先”だと思っています。かつての浮世絵は、男女の描き分けも曖昧なほどお人形のような絵でした。そこから写実性が高まり、歌麿が実際のモデルを見て描く、リアルさを追求していった。そのリアリズムの流れの果てに、写楽があるのではないかと。蔦重たちが仕掛ける最後の祭り、その象徴が写楽なんだろうと解釈して描かせていただきました。

●松平定信と“ラスボス”への思い

――物語の後半、蔦重たちの立ちはだかる壁として描かれた松平定信（井上祐貴）ですが、単なる悪役ではなく、非常に人間臭いキャラクターとして描かれていました。

森下：松平定信に関しては、彼が後年書き残した資料を読んだ時にすごく魅力を感じたんです。「どんなに良い政治でも、長く続けるとだいたい文句を言われるものだ。だからあの辺で辞めておいてよかったんだ」といった、ものすごい強がりを書いていたりするんですよ（笑）。また、『大名形気』という戯作のようなものを創作していて、その中で「殿様が好き勝手やるから家臣はついていくしかない」みたいな愚痴をこぼしている。その一方で、家臣に対しては「耳に痛いことでも言ってくれ」と言うくせに、実際に言われるとめちゃくちゃ怒る（笑）。そういう矛盾した、ぐちゃぐちゃっとした人間らしさを愛おしく感じて、そこをキャラクターに込めたいと思いました。

――一方で、一橋治済（生田斗真）のような、権力の中枢に居座り続ける存在が“ラスボス”となりました。「敵討ち」の形は脚本を執筆していく過程で変わったそうですね。

森下：そうなんです。当初は、写楽という謎を仕掛けて権力者を翻弄するような、ミステリー仕立ての「敵討ち」を考えていました。でも、執筆を進める中で「これですっきりするんだろうか？」と疑問が湧いてきて。権力を持って好き放題やっていた人たちに、今生で鉄槌を下すことはできないかもしれない。けれど、彼らに誰も感銘は受けないし、歴史的な評価は下されるはずです。逆に、一生懸命生きた蔦重や平賀源内（安田顕）たちの“跡形”は、確実に歴史に残る。その生き様を残すことこそが、彼らにとっての復讐であり、勝利なんじゃないかと考えるようになり、方向転換しました。

●横浜流星は“愚道者”

――主人公・蔦屋重三郎を演じた横浜流星さんの印象について聞かせてください。これまでのクールなイメージとは異なる、陽気な江戸っ子を見事に演じられていました。

森下：私の横浜さんの印象を一言で言うなら「捨て身」でした。自分をむき出しにして、ごろんと差し出すような。それは最初から最後まで変わりませんでした。普段はそれほどおしゃべりな方ではないと思うのですが、膨大なセリフ量をこなし、陽気な蔦重という役を生き抜くのは、彼自身に相当な負担をかけたと思います。

――脚本執筆において、横浜さんのイメージに寄せて書くことはありましたか？

森下：いえ、あえてご本人に寄せるようなことはしませんでした。横浜さんは外側から真似るのではなく、内側から役を作っていく“求道者”のような方なので、こちらが合わせるのは失礼だろうと。時々、「蔦重はどうして日本橋に行こうと思ったんでしょうか。俺だったら行かない気もするんです」といった鋭い質問が来ることがあって、そういうときは一緒に考えたり、脚本上の整合性を整えたりしました。映像を観て、「そんなに変な顔しなくてもいいのに」とか「源内さんの真似までしなくていいよ」と思うくらい（笑）、全身全霊で演じてくれましたね。期待以上でした。

――最後に、この作品を通して伝えたかったテーマを教えてください。

森下： 蔦重は、本や浮世絵を通じて、江戸から地方へ、そして後世へと“文化”を広めた人です。それは言い換えれば、“笑い”を届けた人だったのかなと思います。今の世の中、笑うことが不謹慎だと言われたり、笑うこと自体がしんどかったりする場面が増えている気がします。そんな時代だからこそ、財産を没収されようが、仲間が死のうが、最後までふざけきって生きた蔦重たちの姿は「あっぱれ」だなと思うんです。それは一つの尊い生き方であり、困難な時代における人間の強さだと感じています。（文＝石井達也）