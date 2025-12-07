　フェイエノールトFW上田綺世が4ゴール目! 6日のオランダ・エールディビジ第15節・ズウォレ戦で先発出場すると、前半11分にヘディングで先制点、20分にドリブルシュートで追加点、42分にはヘディングでハットトリックを達成。そして後半10分に4点目を沈めた。

　すでに前半だけでハットトリックを達成していた上田は後半10分、左CKのキックに上田がヘディングシュートで合わせてゴールネットを揺らす。チーム5点目で5-0と点差を広げた。

　上田はPKでの得点無しでリーグ戦15試合18得点目。この試合で2015-16シーズンにハーフナー・マイク氏が挙げた16得点の記録を塗り替えてオランダ・エールディビジの日本人最多得点記録を更新しており、さらに記録を伸ばしている。