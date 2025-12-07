先制はフェイエノールト

ボルジェスがあげたクロスに#上田綺世 がヘディングで合わせる



これで上田は公式戦3試合連続ゴール



エールディヴィジ 第15節#フェイエノールト v #PECズヴォレ

フェイエノールトが追加点#上田綺世 がDFを振り切ってゴール!

これで今季リーグ戦16得点目⚡



エールディヴィジ1シーズンにおける

日本人最多得点記録を持つ

#ハーフナー・マイク に並んだ



エールディヴィジ 第15節#フェイエノールト v #PECズヴォレ

止まらない #上田綺世

今季2度目の前半だけでハットトリック達成⚡

これでリーグ戦15試合で17ゴールとなり

エールディヴィジ1シーズンにおける

日本人最多得点記録を更新⭐️



エールディヴィジ 第15節#フェイエノールト v #PECズヴォレ

後半になっても手を緩めない #上田綺世

CKから強烈なヘディングシュートを

ネットに突き刺す

上田はこの日4ゴール目

そのうち3つがヘディングでの得点



エールディヴィジ 第15節#フェイエノールト v #PECズヴォレ

上田はPKでの得点無しでリーグ戦15試合18得点目。この試合で2015-16シーズンにハーフナー・マイク氏が挙げた16得点の記録を塗り替えてオランダ・エールディビジの日本人最多得点記録を更新しており、さらに記録を伸ばしている。