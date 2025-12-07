　フェイエノールトFW上田綺世がハットトリック! 6日のオランダ・エールディビジ第15節・ズウォレ戦で先発出場すると、前半11分に先制点、20分に追加点、そして42分に3点目を決めた。

　前半42分、上田は左サイドからのクロスにヘディングシュート。ゴールに決め切り、10月19日の第9節以来となる自身2度目のハットトリックを達成した。

　上田は前半11分にもヘディングシュートで先制。20分にはドリブルシュートから2点目。36分にはファウル誘発でPKを得るも、MFクインテン・ティンバーに譲り、チーム3点目を演出した。だが、42分にはダメ押しのチーム4点目でハットトリックを達成。前半は4-0で折り返している。

　リーグ戦では15試合で17得点目。2015-16シーズンにADOデンハーグに所属していたハーフナー・マイク氏の16得点の最多記録を塗り替え、オランダ・エールディビジの日本人最多得点記録を更新した。