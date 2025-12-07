本日12月7日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ムロツヨシ、小手伸也、新木優子が登場！

オープニングトークでは、ゲスト3人がSixTONESとの意外な関係を告白。SixTONESと初共演のムロはジェシーに嫉妬!? ジェシー主演のミュージカルを「怖くて見に行けなかった」と明かすムロの思いとは？一方の新木は、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』で共演中の森本慎太郎から撮影現場での天然エピソードを暴露されて赤面…！小手は京本大我と2人で「世界で一番意味の分からないインスタライブをやった」と“禁断の過去”を明かして一同大爆笑！さらに、映画『新解釈・幕末伝』に出演するムロ＆小手が大騒ぎ！

そんな豪華俳優トリオが、新企画のお絵描きゲームでヒートアップ。京本が進行役初挑戦！みんなを引っかき回す“激ヤバ”進行役の爆誕で大混乱の1時間に！

◆大白熱のダジャレ対決！進行役の京本に小手がお説教!?

最初のゲームは、ダジャレで新感覚脳トレ「ダジャレッドカーペット」。VTRに隠されたダジャレを見抜く早押しクイズ。2問正解で勝ち抜けとなり、ご褒美グルメの生姜焼きを獲得。最後まで残った1人だけご褒美なし。

進行役は初挑戦の京本が務めるが…最初から超ハイテンションで飛ばしまくる京本はみんなのボケを拾わなかったり、そうかと思えばムチャぶりしたり、制御不能な進行にスタジオは大混乱！ついには小手の堪忍袋の緒が切れて…「豚肉は焼け！」とお説教！一体何が!?

肝心のダジャレ対決は、「テレビで見ていて一度も答えられたことがない」というムロが、SixTONESよりも先に答えをひらめいて歓喜の雄たけび！さらに、小手と新木も大健闘！逆にSixTONESは大苦戦。早押しで負け続ける郄地優吾、みんなのアシスト役に回ってしまう森本…最後まで残ってしまうのは一体誰なのか？問題VTRには、アタック西本（ジェラードン）、蛙亭、ジョイマン、タイムマシーン3号、東京ホテイソンが登場！

◆「君たちの思考が悪い！」新企画のお絵描きゲームでムロが逆ギレ!?

進化を続けるAI。今や言葉を入力するだけで瞬時に絵で表現することが可能に。そんなAIでも表すことが困難な言葉を絵で伝える新感覚お絵描きゲーム「エガケルド・ダヴィンチ」にみんなで挑戦！AIでも描けない言葉を代表者3人でお絵描き。他のメンバーは3人の絵からお題の言葉を予想し、誰か1人でも正解できればクリアとなる。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）。

問題は全4問。1問目は、ムロ画伯、松村北斗画伯、郄地画伯の3人でお絵描きに挑戦。まずは参考として、お題をもとにAIが描いた絵が登場。しかし、「何これ！」「まったく分からない！」と一同チンプンカンプン。AIは一体何を描いたのか？絵を描く3人にだけお題を発表。すると3人とも、まったく想像していなかったお題の内容に「は〜!?」と頭を抱え…悩みながらもまずまずの画力を見せる松村と郄地。しかしムロがスタジオ騒然の問題作を発表して…！

続く2問目は絵が好きな新木画伯、クセ強のジェシー画伯、アートセンスのある田中樹画伯。3問目は画力に自信のある京本画伯、小手画伯、森本画伯がお絵描きに挑戦。小手の圧倒的な画力に新木も「上手！」と大絶賛！そして最終問題はゲスト3人でお絵描き。またまた小手と新木の足を引っ張るムロは「君たちの思考が悪い！」とSixTONESに逆ギレ！みんなで全問正解して豪華しゃぶしゃぶセットをゲットできるか!?

