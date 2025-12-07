◇エディオン ディスタンスチャレンジin大阪2025(6日、ヤンマースタジアム長居)

女子3000m、5000mなどで日本記録を保持する田中希実選手(TeamNB)が約3年ぶりに女子10000mに出場。日本歴代7位の30分54秒40を記録しました。

「設定タイムの31分半ぐらいで走れれば御の字かなと思っていた」と話す田中選手は、海外勢もそろう3組目に登場。3位集団で5000mを15分43秒ほどで通過し、設定タイムより速いペースで進みます。後半はさらに設定ペースより速く進み、田中選手は残り4週で集団の前に出ると、2021年に出した31分59秒89の自己記録を1分以上も上回りました。

レース後、「まさか今日31分を切れると思ってなかったので驚いています」と話し、「ケニアで調整はしていないが、その分ジョグでもきつかったので、きつい練習をがんばったっていうのを信じて走ってよかったなと思います」と振り返りました。

また「今年度はやっぱりインドアシーズンを終えてからはずっといろんな種目でベストを更新できなかった。基本的に800から5000まですべての種目で自己ベスト更新を狙うことを大事にしたいと思います」とさらなる記録更新へ向け意気込みを語りました。

全体1位はカリバ カロライン選手(JP日本郵政グループ)が30分43秒42をマーク。2位にはカマウ タビタジェリ選手(三井住友海上)が30分50秒99で続き、田中選手は日本人トップの3位。4位に樺沢和佳奈選手(三井住友海上)が31分03秒14、6位に水本佳菜選手(エディオン)が31分07秒21、7位に3000m障害の日本記録保持者である齋藤みう選手(パナソニック)が31分08秒28の好タイムを記録。2組目では社会人1年目の不破聖衣来選手(三井住友海上)も走り、32分13秒88のタイムで組4着でした。