◇卓球 混合団体ワールドカップ2025(11月30日〜12月7日、中国・成都)

卓球の混合団体ワールドカップは4強がそろいました。

今大会は男女混合団体戦で、5種目(混合ダブルス、女子シングルス、男子シングルス、女子ダブルスor男子ダブルス、男子ダブルスor女子ダブルスの順に)各マッチ3ゲームを実施。獲得したゲーム数が先に「8ゲーム」となった段階で勝利となります。ステージ2では、ステージ1を勝ち抜いた8チームの総当たり戦が行われ、上位4チームが準決勝に進出します。

6日は中国との全勝チーム対決が行われ、日本が5−8で今大会初黒星。それでも男子シングルスでは松島輝空選手が2−1、戸上隼輔選手と篠塚大登選手の男子ダブルスも2−1と奮闘し、第5戦までもつれる激闘でした。

同日のステージ2最終戦であるフランス戦は、混合ダブルスで3−0発進するなど5−1とリードしますが、男子シングルス、男子ダブルスで連続で0−3の敗戦。5−7の崖っぷちから伊藤美誠選手と大藤沙月選手のダブルスが7−7と追いつく粘りをみせるも、7−8で敗れました。

それでも日本はステージ2通算5勝2敗で2位通過。同じく5勝2敗で3位通過のドイツと7日に準決勝で戦います。両者はステージ2で対戦し、日本が勝利しています。また唯一全勝で首位の中国は4位の韓国と激突。7日は準決勝と決勝が組まれています。

▽6日の結果

フランス 8−3 スウェーデン

クロアチア 8−6 香港

中国 8−5 日本

ドイツ 8−7 韓国

中国 8−4 スウェーデン

韓国 8−5 クロアチア

ドイツ 8−5 香港

フランス 8−7 日本

▽日本の日程と結果

【ステージ1】

11月30日 ○ 8−1 オーストラリア

12月1日 ○ 8−4 インド

12月2日 ○ 8−2 クロアチア

【ステージ2】

12月3日 ○ 8−2 香港

12月4日 ○ 8−3 ドイツ

12月4日 ○ 8−0 スウェーデン

12月5日 ○ 8−2 韓国

12月6日 ● 5−8 中国

12月6日 ● 7−8 フランス

【ファイナルステージ】12月7日 準決勝 、決勝