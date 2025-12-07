\5,000以下でこんなにオシャレ！【ニトリのN+】見逃してない？「旬トップス」

冬コーデの脱地味見えを図るなら、顔まわりを印象付けるトップスにデザイン性の高いものを持ってくるのが一案。そこで今回は【ニトリ】生まれのファッションブランド【N+（エヌプラス）】から、コーデの主役として映えるトップスを紹介します。ラメが華やかなセーターに大人に似合うハーフジッププルオーバーと、税込\5,000以下という手頃な価格で手に取れる旬デザインのトップスをぜひ見逃さないで。

編み込まれたラメが淡くきらめくニットプルオーバー

【N+】「ノットラメニットプルオーバー」\3,990（税込）

結び目のようなラメネップの控えめな輝きがコーデに華を添えるニットプルオーバー。裏目使いの天竺編みも柄未満の表情を生み出し、主役として映える上品な一着です。前後差のある着丈はサイドにスリットが入っていることで抜け感を出しやすく、ボリューミーなスカートともダボつき感なくスタイリングできそう。

ミルキーな色味とラメで脱地味見えに貢献

シンプルなパンツとのワンツーコーデも、さりげなくきらめくラメのおかげで脱地味見えを叶えられそう。長めに設定された袖口や裾のリブ編みは、上からアウターを羽織った際にもちょっとしたアクセントとして機能します。カラーはアイボリーとライトピンクという淡い2色がラインナップ。ミルキーな色合いが冬コーデをパッと明るく見せ、顔まわりを優しく彩ってくれるはず。

旬度を高めるハーフジップデザインのプルオーバー

【N+】「ハーフジップアップボーダー柄プルオーバー」\4,990（税込）

スポーティーな要素をMIXさせるスタイルが旬の今シーズン、大人世代におすすめなのがハーフジップデザインのプルオーバー。襟の役目を担うハーフジップが大人に似合うきちんと感をキープしつつ、トレンドムードを香らせてくれる優秀アイテムです。素材は「程よく厚みがあるリブ編み」（公式ECサイトより）を採用。1枚着でもレイヤードスタイルでも活躍が見込めます。

細めのパネルボーダー柄ですっきり見えを手助け

カラーはブラックとオフホワイトの2色展開。顔まわりを無地で仕上げた細めのパネルボーダー柄は派手になりすぎないのが魅力。柄物に苦手意識がある人も、シンプルなパンツとのワンツーで冬ならではのマリンスタイルに挑戦できそうです。ハーフジップの開け方を調整することで首元にシャープなVラインが生まれ、手軽にすっきり感をUPさせやすいのも嬉しいポイント。

