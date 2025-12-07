◆プレミアリーグ第１５節 リーズ３−３リバプール（１２月６日、英国・リーズ、エランド・ロード）

英国では６日、プレミアリーグ第１５節が７試合行われ、日本代表ＭＦ田中碧（２７）が所属するリーズはホームで日本代表主将遠藤航（３２）所属のリバプールと対戦。前節のチェルシー戦で見事なミドルで２点目を奪い、３−１勝利に貢献した田中だったが、この試合はベンチスタート。遠藤もベンチからキックオフのホイッスルを聞いた。

０−０で折り返した後半開始早々、３分、５分とリバプールのエキティケが立て続けに２点を奪取。どうしてもゴールが欲しいリーズは後半２０分に田中を投入。すると後半２８分、リーズがＰＫで１点を返し、その２分後の同３０分にシュタッハのゴールで２−２の同点に追いついた。

しかしリバプールは後半３５分、カウンターからソボスライが３点目を奪取。スコアを３−２とする勝ち越し弾を決めた。

遠藤はこのゴールの直後の後半３９分に守備固めで登場。田中と対峙してついに日本代表のボランチ対決が実現した。

リーズのＰＫの際にＶＡＲ判定で時間がかかり、後半のアディショナルタイムは９分の表示。３点目の同点弾を願うリーズ・サポーターが雄叫びを上げた。

そして田中がまたもヒーローとなった。試合も大詰めとなったアディショナルタイムの６分目、左サイドから放たれたコーナーキックを逆サイドで待ち構えていたのが２７歳日本代表ＭＦ。ワンバウンドした浮き玉に上からかぶせるように左足を合わせて、貴重な勝ち点『１』を昨季王者からもぎ取る同点弾を決めた。

田中はをゴールを決めるとそのままゴール裏を駆け抜けてリーズ・サポーターで満杯のスタンド前で仁王立ち。その田中に歓喜のサポーターが”エイ・オー”と聞こえる碧コールを大声で浴びせ続けた。

これで田中は前節のチェルシー戦でプレミアリーグ初ゴールに続き、２試合連続で勝ち点につながる貴重な得点を決めた。