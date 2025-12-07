◆第５９回ステイヤーズＳ・Ｇ２（１２月６日、中山競馬場・芝３６００メートル、良）

師走の長距離決戦、第５９回ステイヤーズＳ・Ｇ２は６日、中山競馬場で行われ、２番人気のホーエリートが牝馬として３９年ぶりの勝利を飾った。先週のジャパンＣで入線後に落馬負傷した戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島厩舎＝は休まず騎乗し、師弟コンビで重賞初Ｖへ導いた。

ゴール後に戸崎がつくったグーサインが全てを表していた。これまで重賞で２着３回のホーエリートが１０度目の挑戦で初タイトル。「重賞で２着が何度かあったので、勝てて良かった」と鞍上は安堵（あんど）。「何とかひとつ取らせてあげたい」と口にしていた田島調教師の執念が乗り移り、１９８６年のシーナンレディー以来３９年ぶり２頭目の牝馬による制覇を決めた。

平地最長の３６００メートルで理想通りに運んだ。道中は距離ロスを少なく、インコースの好位を追走。直線で進路を見つけて追い出すと、あとはゴールへ向けて脚を伸ばすだけだった。戸崎は「リズム良く、折り合いもついていい状態で走ってくれた。進路はどこが開くかなと思うくらい余裕と手応えがあった」と振り返る。カピリナで制した函館スプリントＳ以来、今年２度目の師弟コンビでのＶ。指揮官は「今日の馬場を含めて戸崎騎手の好騎乗だった」と人馬一体のレース運びを勝因に挙げた。

先週のジャパンＣ入線後に落馬した際に左膝をラチにぶつけて負傷。今週の騎乗に黄色信号がともったが、中山１Ｒを含めて２勝。周囲の不安を打ち消す活躍で、ナルカミで挑む日曜のチャンピオンズＣに弾みをつけた。次走は未定だが、きっかけをつかんだ４歳牝馬が長距離界を盛り上げていく。（浅子 祐貴）

◆ホーエリート 父ルーラーシップ、母ゴールデンハープ（父ステイゴールド）。美浦・田島俊明厩舎所属の牝４歳。北海道白老町・（有）社台コーポレーション白老ファームの生産。通算成績は１５戦３勝。総獲得賞金は１億４９３２万２０００円。重賞初勝利。馬主は吉田晴哉氏。