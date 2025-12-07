シンガーソングライターで元ＮＭＢ４８の初代キャプテン・山本彩がＡＫＢ４８の結成２０周年コンサートのオフショットを公開した。

山本は７日までに自身のインスタグラムを更新。「２０２５．１２．５（Ｆｒｉ）‐ＡＫＢ４８ ２０ｔｈ Ｙｅａｒ Ｌｉｖｅ Ｔｏｕｒ ２０２５ ｉｎ日本武道館‐ ２０周年おめでとうございます 一緒にお祝い出来たこと ２０年の歴史の１ページに私も居られたこと 光栄に思います」と記し、高橋みなみとのツーショットや、元ＮＭＢ４８メンバーとの写真などを複数枚アップ。

「懐かしのグッズなど、大切に取っておいてくれて持ってきてくれた皆さんも 配信で楽しんでくれた皆さんも ありがとうございました」「＃ＡＫＢは青春ですｉｎ武道館」とつづった。

この投稿には「ずっとずっとエモくて最高に楽しかった」「青春そのものです」「アイドルしてる彩ちゃん 懐かしすぎて泣ける」「私の青春帰ってきたー」「あのステージに彩ちゃんが立っていたという事実だけで胸がぎゅっとする」「少女たちに戻った感じですね」などのコメントが寄せられた。