「引くほど思考が浅い人」の特徴・ワースト1とは？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

気づけば中途半端にやめてしまったこと、ありませんか？

新しいものに手を出してみるものの、気づけば中途半端にやめてしまった…。

あなたにも、そんな経験はないだろうか？

「思考が浅い人」の特徴・ワースト1

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。

ネット上には「ベスト何とか」やら「何々するための最新のクールな方法」やらの情報があふれている。

だが、ツールにこだわるのは本末転倒だ。建築職人や機械工、外科医でもない限り、完璧なツールを選ぼうとすることは仕事の妨げになる。これも、やるべきことをやらずにほかのことにうつつを抜かす方法のひとつにすぎない。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

この世に完璧な道具は存在しない。

ツールという「側」に惑わされるのではなく、目の前のことを淡々と続ける方が、ずっと良いのだ。

