「いつも、考えすぎて損してばかり!!」

日本人は礼儀正しくて、とても優秀……なのに、日々必要以上に思い悩んでいないだろうか？

「“究極の合理思考”を身につければ、もっと楽しくラクになる」――。数十億規模の案件に関わり、インド人部下オペレーションを経験したインド麦茶氏は、「常に自分中心」「短期志向」「無計画で今を生きている」ように見える彼らに「日本人が幸せを謳歌するための“ヒント”」を見出したという。

新刊『インド人は悩まない』では、人口14億・上位1％が富の40％以上を所有する超競争・過密・格差社会を生き抜く人々の「規格外の行動力」と「抜け目なさ」の秘密を紹介している。今回はその魅力の中から一部をお届けする。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

あなたが今日も残業してしまう根本要因

「仕事効率化」の本は書店に何万冊と置いてあり、絶え間なく供給されている。しかし、悲しいことに、ちょうど良さそうな本を読んでメソッドをいくつか学んだところで、それまで残業体質だった人間が劇的に残業しなくなるなんてことはない。残業している人は別の部署に行っても大抵帰るのが遅いし、そうでない人は忙しい部署でもさくっと帰る。方法論の本ばかり読み漁ってもほとんど効果がない。

世の中の効率術の本を読んで、どれほど努力をしても、所詮は人一人に与えられている時間は24時間しかない。組織が求められるアウトプットは元々一人のスーパーマンでは実現できないほど大きなものなので、どんなに自分の時間の効率化を図っても限界があるのは明白だ。

では、「どこの部署に行っても残業してしまう人」に根本的に欠けていることは何か、それは「人を使って楽をしてもいい」という“世界”の常識である。

他人をアゴで使うインドのマダム

インドの暮らしに目に移すと、あなたが想像する暑くて汚いインドとは全く違うお金持ちが住む豪邸が並ぶエリアがいくつもある。そこまでの富裕層でなくとも、中流以上のホワイトカラーの家には、ほぼ必ずメイドや門番がいて、家の雑用を彼らがこなす。

インド民のマダムは、彼らを見事に顎で使い、それでいて苦労をかけて申し訳ないという素振りを一切ださず、さも当然かのような態度に見える。誰かにやらせることができることは、ことごとく誰かにやらせるという習慣が身についている。

ラクをするために誰かを使ってもいい

「楽をするために誰かを使う行為は、全く卑しくなく普通のことである」と、インド社会はその構造を容認している。近所のインド民の子どもが、運転手付きの高級車の後部座席にふんぞり返って通学する姿を見て、こうして人を使うという行為が自然と彼らの生活の中に埋め込まれ、感覚が再生産されていくのだと感じた。

インドには、家の中だけでなく、社会のいたるところで、「人を使って何かをやらせる」という仕組が組み込まれており、14億人の人間がそれを当然に受容して暮らしている。

あなたの突破口はインドにある

一方、日本ではこのようなマインドセットは希薄で、時には卑しい行為と捉えられることもある。根本的なマインドセットや世の中に対する見方が異なっていると、いくら効率術を学んだとしても、それを活かすことができない。現代の日本という非常に限定的な常識に縛られて、大切な自分の人生の時間がどんどん失われてしまう。

既存のマインドセットから解放されるためには、あなたの常識では測れないインドを疑似体験することが一つの突破口になる。

本書の目的は、「考えすぎ」によって思い通りに人生を生きられない現代日本人の悩みへの特効薬として、こんな日常を繰り広げるインド民の暮らしと思想を見つめ、「ひたすら自分のために人生を生きる“幸せな合理思考”」の習慣（以後『習慣』）を読者の皆さんに身につけてもらうことである。

「自分のため」を追求することが異常に苦手な現代の日本人にとって、インド民の驚くべき思考習慣を知ることは一種のショック療法的に作用するだろう。

（本記事は『インド人は悩まない』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）