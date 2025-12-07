「またも魔法のような夜。世界のどこにもない熱狂ぶりだ」スタジアムが揺れた！リバプールに敗戦濃厚の96分、田中碧が起死回生弾！リーズ指揮官が誇る
現地12月６日に開催されたプレミアリーグ第15節で、田中碧を擁するリーズが、遠藤航が所属する昨季王者リバプールと、本拠地エランド・ロードで対戦。日本代表MF２人が揃って途中出場したなか、３−３のドローで終わった。
敗戦危機から救ったのは、３日前のチェルシー戦（３−１）でプレミアリーグ初ゴールを奪ったばかりの田中だ。０−２から追いつくも、再び勝ち越されて迎えた90＋６分、背番号22はCKの流れから左足でねじ込み、起死回生の同点弾をマークしてみせた。
その瞬間、観客は一斉に立ち上がり、エランド・ロードが揺れた。熱狂度合いは指揮官の発言からも分かる。クラブ公式サイトによれば、ダニエル・ファルケ監督は試合後にこう語った。
「ここエランド・ロードでまたしても魔法のような夜となった。このスタジアムが再び揺れ動いた。おそらく世界のどのスタジアムにもない熱狂ぶりだ。この場所が盛り上がり始めると、他に類を見ない熱狂となる。
私の選手たちは不屈の闘志を持っている。負けを決して受け入れない。どんな困難や逆境があろうと、彼らは常に挑戦し続ける。答えを見つけ、良い解決策を模索するのだ。２点リードを許した状況からこの形で巻き返し、同点に追いついたことは見事だった」
もっとも、勝点３は逃した。49歳のドイツ人指揮官は「この１ポイントは勝利のような価値があるが、あくまで１ポイントに過ぎない。我々はさらに多くの勝点を必要としている」とも伝えた。
「我々にとって重要な週であり、重要な１ポイントとはいえ、まだ何も達成していない。前進を続け、さらに数試合を勝ち取る必要がある。この種のパフォーマンス、特に精神力と信念を示せれば、確実に好機は訪れる。シーズンこの段階で、直近３試合のパフォーマンスは全て素晴らしかった」
強豪相手に粘り強さを発揮した昇格組は、現在16位。残留争いから抜け出し、上位に顔を出せるか。“もってる男”田中のさらなる活躍に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】あまりにあまりに劇的！田中碧が土壇場で起死回生弾！華麗なゴールパフォにも注目
敗戦危機から救ったのは、３日前のチェルシー戦（３−１）でプレミアリーグ初ゴールを奪ったばかりの田中だ。０−２から追いつくも、再び勝ち越されて迎えた90＋６分、背番号22はCKの流れから左足でねじ込み、起死回生の同点弾をマークしてみせた。
「ここエランド・ロードでまたしても魔法のような夜となった。このスタジアムが再び揺れ動いた。おそらく世界のどのスタジアムにもない熱狂ぶりだ。この場所が盛り上がり始めると、他に類を見ない熱狂となる。
私の選手たちは不屈の闘志を持っている。負けを決して受け入れない。どんな困難や逆境があろうと、彼らは常に挑戦し続ける。答えを見つけ、良い解決策を模索するのだ。２点リードを許した状況からこの形で巻き返し、同点に追いついたことは見事だった」
もっとも、勝点３は逃した。49歳のドイツ人指揮官は「この１ポイントは勝利のような価値があるが、あくまで１ポイントに過ぎない。我々はさらに多くの勝点を必要としている」とも伝えた。
「我々にとって重要な週であり、重要な１ポイントとはいえ、まだ何も達成していない。前進を続け、さらに数試合を勝ち取る必要がある。この種のパフォーマンス、特に精神力と信念を示せれば、確実に好機は訪れる。シーズンこの段階で、直近３試合のパフォーマンスは全て素晴らしかった」
強豪相手に粘り強さを発揮した昇格組は、現在16位。残留争いから抜け出し、上位に顔を出せるか。“もってる男”田中のさらなる活躍に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】あまりにあまりに劇的！田中碧が土壇場で起死回生弾！華麗なゴールパフォにも注目